‘Kandil alındığında da oğlumu rüya da görmek isterim’

Hatay
'ın İskenderun ilçesinde yaşayan şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, "Afrin alındığı gün, gece rüyama oğlum geldi. 'Oğlum otur, nereden geliyorsun' dediğimde, 'Afrin'i aldık, bugün kurtardık. Ben evime gideceğim artık' dedi. İnşallah oğlum Kandil
'i de temizler. Umarım aynı rüyayı Kandil alındığı gün de görürüm" dedi. Trabzon Maçka'da Eren Bülbül ile şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in ailesi gerektiği takdirde kalan 2 oğlunu da askere yollayacağını söyleyerek Allah oradaki askerlere güç kuvvet versin. Terörün kökü kurusun" dedi.