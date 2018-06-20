Menbiç’ten sonra yeni hedef Kobani

Başbakan Binali Yıldırım
seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu İzmir
'de oldukça yoğun bir program izledi. Kaya Termal Hotel'de medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Yıldırım, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve kanaat önderleriyle ayrı ayrı toplantılarda buluştu. Star TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, Karabağlar ilçesi eski Pazar Yeri'nde de vatandaşlara hitap etti. Yıldırım şu mesajları verdi. MAZOTUN YARISINI KARŞILIYORUZ:
16 yıldır esnafa çok önem verdik. Tarımda kullanılan mazotun yarısını biz karşılıyoruz. 2017'ye ait 3 milyar lira mazot desteği yaptık. GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ:
Suriye'de, Irak'ta, Kandil'de yuvalanan terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz devam ediyor. FETÖ, PKK
, DEAŞ örgütlerine göz açtırmadık, açtırmayacağız. Şimdi terörü mahallinde bitirmek için Menbiç'teyiz, Fırat Kalkanı'ndayız, Afrin'deyiz. Terör nereye kaçarsa ensesindeyiz, orada etkisiz hale getireceğiz. ABD'NİN DESTEĞİYLE GÜÇLENDİLER:
Kobani, Kamışlı, Haseke gibi noktalarda terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin de silah desteğiyle güçlendi. Menbiç'ten sonraki hedef, o bölgeleri de güvenli bölge haline getirmek. DEMİRTAŞ HESABINI VERSİN:
Selahattin Demirtaş önce Kobani olaylarında halkı sokağa döküp, 53 masum insanın ölümüne sebep oldu. Bunun hesabını versin. Cumhurbaşkanı adayı olmadan bunun hesabı verilmesi gerek. ÇÖZÜM PKK'NIN YOK EDİLMESİ:
Çözüm, PKK terör örgütünün sonsuza kadar bir daha ortaya çıkamayıncaya kadar yok edilmesinden geçiyor. Kürtlerin bunların zulmünden kurtarılması lazım. AMBARGO ESEF VERİCİ:
(ABD Senatosu'nun F-35 savaş uçaklarının satışına şerh koyan kararı) Türkiye alternatifsiz değildir. Kendi tedbirimizi alıyoruz. Savunma sanayisinde milli ve yerliliğe hız verdik. Ambargo, savunmada zafiyete neden olmaz. Esef verici, stratejik, müttefiklik ruhuna aykırı. Kiminle iş yapacağımıza kendimiz karar veririz. Rusya ile de müşterek çalışmalarımız var. HERKES KENDİ STATÜSÜYLE ÇALIŞACAK:
(657 sayılı kanuna tabi memurların sözleşmeli olacağı iddiaları) Öyle bir şey yok. Anayasada bunun tanımı yapılmış. Memurlarla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Zaman zaman böyle yalan dolan laflar ortaya atılıyor, kafa karıştırılmaya çalışılıyor. Oy avcılığının ötesinde bir şey değil. Herkes kendi statüsü neyse o statüyle çalışmaya devam edecek. MİLLETİ SÜREKLİ MEŞGUL EDEMEYİZ:
24 Haziran sonrası erken seçim iddiaları) Hayır, öyle bir şeye gerek yok. Milleti sürekli seçimle meşgul edemeyiz. BÖLGEMİZDE KİRLİ PLANLAR VAR
Türkiye'nin güçlü olması lazım. Güçlü kalması lazım. Her türlü siyasetten ayrı söylüyorum, Türkiye'nin bugün tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar güçlü olmaya ihtiyacı var. Çünkü bölgemizde bir plan var. Bu plan, güney sınırlarımıza bir terör devleti kurulmak isteniyor, açık. KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR
Kürtlerin devleti bin yıldır Anadolu topraklarıdır. Kürtlerin de Türklerin de devleti burasıdır. Bu ay yıldızlı bayrağa rengini birlikte beraber verdik, hilali şehitlerimizin kanlarıyla süsledik. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar dün de muvaffak olamadı, bundan sonra da olamayacak.