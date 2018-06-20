MHP Genel Başkanı Bahçeli A Haber'de

Devlet Bahçeli canlı yayında soruları yanıtlıyor.

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Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

(Kandil'e düzenlenen operasyonlar) Zannediyorum şu andaki müdahaleleri, basın yoluyla elde ettiğimiz bilgiler, TSK'nin ve hükümetin yaptığı açıklamalar çerçevesinde Kandil yöresinde önemli hedefler darmadağın edilmiş PKK'nın başına yıkılmıştır. Şimdi orada bu devam etmektedir. Buna karşı PKK'nın dayanma gücü kalmayacaktır ve dolayısıyla ya kaçacaklar ya teslim olacaklar ya da gereği yapılarak oraya bayrak dikilecektir."