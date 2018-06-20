Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > O rapor açıklandı:"PKK, Avrupa'yı lojistik üs olarak kullanıyor"

O rapor açıklandı:", 'yı lojistik üs olarak kullanıyor"

polis teşkilatı Europol, terör örgütü 'nın, silah tedariki ve üye toplamak için Avrupa'yı lojistik üs olarak kullandığını bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 18:26
O rapor açıklandı:PKK, Avrupa'yı lojistik üs olarak kullanıyor

polis teşkilatı Europol'un "Avrupa Birliği () Terörizm Durumu ve Trendi 2018 Raporu" açıklandı. Raporda, terör örgütünün, Avrupa'daki Kürt diasporasını çatışmayı yurt dışına taşımak için araç olarak kullandığı belirtildi.

Raporda, "PKK, Avrupa'yı silah tedariki ve üye toplamak için lojistik üs olarak kullanıyor." ifadesi yer aldı.

PKK'nın sistematik olarak ve zorla faaliyetlerini finanse etmek için AB genelinde haraç toplamaya devam ettiği aktarılan raporda, PKK'nın finansman sağlamak için AB'de paravan şirketler kullandığı kaydedildi.

Öte yandan, terör örgütünün maddi kazanç sağlamak için suçla bağlantılı faaliyetlerde de bulunduğu rapor edildi.

- "Gençler beyin yıkama kamplarına gönderiliyor"

PKK'nın 'da "Komalen Ciwan" adlı kuruluşla gençleri terör örgütüne çektiği aktarılan raporda, "Örgüte üye olan gençler, üst düzey PKK üyelerinin kontrolü altında ailelerinden uzak yerlerde 'beyin yıkama kamplarına' gönderiliyor. Bunun ardından gençlere , ve 'ta bulunan askeri kamplarda savaş teknikleri öğretiliyor." ifadesi yer aldı.

FRANSA'DA 6 MİLYON AVRO TOPLADI

Raporda, Fransa, ve 'da PKK üyelerinin, terörist bir örgüte üye olma, terörü finanse etme, kara para aklama ve örgüte üye kazandırma gibi farklı suçlardan hüküm giydiği aktarıldı.

Terör örgütü üyesi 8 kişinin teröre finansman sağlamaktan suçlu bulunduğu Fransa'da, PKK'nın 2017 yılında yaklaşık 6 milyon ya yakın para topladığı bildirildi.

"DHKP-C TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA AKTİF"

DHKP-C'nin 'de ve Avrupa'da aktif olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, terör örgütünün AB'de hiç saldırı gerçekleştirmediği ancak bazı AB ülkelerinde Türkiye'deki operasyonlara mali ve lojistik destek sağlayan bir ağı muhafaza ettiği kaydedildi.

Terörist başından HDP'ye oy verin çağrısı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
O rapor açıklandı:"PKK, Avrupa'yı lojistik üs olarak kullanıyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN