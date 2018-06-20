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Sınır ötesi ve yurtiçinde 36 ’lı öldürüldü

Giriş Tarihi: 20.6.2018
TSK tarafından 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Ayrıca 17-18 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ile Diyarbakır ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ise silahlı 26 terörist öldürüldü. Öte yandan Diyarbakır Hani'de 7 Haziran'da etkisiz hale getirilen 'lı 2 teröristten birinin 11 Nisan 2017'de Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına tünel kazılarak yapılan ve 3 emniyet personelinin şehit olduğu saldırının firari şüphelisi 'Zınar Amed' kod adlı Hiva Yüksekbağ olduğu belirlendi.
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Sınır ötesi ve yurtiçinde 36 PKK’lı öldürüldü
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