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Son dakika haberi... 'da / operasyonu

Son Dakika: Kent merkezi ve köylerdeki farklı adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü / ile bağlantıları olduğu belirlenen 15 kişi gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 12:21
Son dakika haberi... Iğdır'da PKK/KCK operasyonu

'da düzenlenen / operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve köylerde PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon başlatıldı.

Özel harekat birliklerinin de desteğiyle sabah saatlerinde farklı adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları oldukları şüphesiyle 15 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 kalaşnikof, 6 av tüfeği ve buna ait 295 av tüfeği fişeği, bir kurusıkı tabanca ve silaha ait 39 fişek, bir kurusıkıdan bozma tabanca, 7 tabanca fişeği, örgütsel dokümanlar ile PKK mensuplarına ait fotoğraflar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika haberi... Iğdır'da PKK/KCK operasyonu
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