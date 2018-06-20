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Tarihimizde cinsel tacizden fezlekesi olan ilk ve tek milletvekili

bugünkü köşesinde ’nin adayı ’nin yargıya taşınan cinsel taciz iddialarını kaleme aldı. Takvim gazetesinin 2012 yılında ortaya çıkardığı bu skandal ile ilgili olarak “Biz bu Muharrem İnce'yi 3 hafta evvel televizyona davet ettiğimizde, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hakkında cinsel tacizden fezlekesi olan ilk ve tek milletvekili olduğunu bilmiyorduk.” diyen Salih Tuna, Muharrem İnce’nin erotik şiirleri için de şunları söylüyor: “Hele o "mastürbasyon"lu şiirimsilerinden hiç haberimiz yoktu.”

Giriş Tarihi: 20.6.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 09:31
Tarihimizde cinsel tacizden fezlekesi olan ilk ve tek milletvekili

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Biz bu Muharrem İnce'yi 3 hafta evvel televizyona davet ettiğimizde, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hakkında cinsel tacizden fezlekesi olan ilk ve tek milletvekili olduğunu bilmiyorduk.
Hele o "mastürbasyon"lu şiirimsilerinden hiç haberimiz yoktu.
Haliyle bunları sormayacaktık.
Sanırım "kendini biliyor" ki, gelmedi, kaçtı.
Hâlâ da kaçıyor!

Delikanlı adam hem "beni ekranlarına çıkartmıyorlar" diye kolpa atıp hem de ısrarla davet edildiği programdan kaçar mı?
Turgay Güler, Prof. Mehmet Çelik ne soracaklardı bilmiyorum ama ben Heisenberg'in "Belirsizlik ilkesi"yle ilgili sorup bırakacaktım.
Kuantum falan biliyormuş ya.

Yalova'dan sordum soruşturdum, fizikten de anlamıyormuş. Okumaz bilmez, bilmediğini de bilmez, "kafası güzel" bir yurdum insanıymış.
Hele Yalovalı taksi şoförlerinin anlattıklarından hiç sormayacaktım. Dinlerken ben utandım, nasıl sorayım!
"Kendini biliyor" dedim ama lafın gelişi, kendinin farkında olsa o "şiirimsileri" hiç yazar mıydı?
Hadi kelle paçayken çiziktirdi diyelim, kitap olarak basar mıydı?

Yeminle söylüyorum; o "şiirimsileri" oğlum yazsa evlatlıktan reddederim.
Hayır canım, cinsellik- erotizm içerdiği için değil; şiire saygı duymadığı için.
Büyük ozan Muharrem İnce'nin şu "dizelerine" bakın: "...Öpüşme / Sevişme / Enflasyon / Mastürbasyon / Konut fonu / Kapatma telefonu / SSK / Bağkur."
Bu "lakırdıları" alt alta yazmış ve şiir diye de basmış, iyi mi?
Yahu İnce bu ne?

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Tarihimizde cinsel tacizden fezlekesi olan ilk ve tek milletvekili
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