Terörist başından "HDP'ye oy verin" çağrısı

PKK'nın sözde lideri, HDP adaylarının ve politikalarının belirlenmesinde esas merkezin Kandil olduğunu ortaya koyan bu röportajında, tüm Kürtlerin HDP'ye oy vermesini istedi.

"EĞER BARAJ AŞILMAZSA..."

"HDP'nin barajı aşması yeni bir soluk getirecektir, demokrasi kapılarını aralayacaktır, Kürt halkının iradeleşmesi ve özgürlüklerin önünü açacaktır." diyen sözde lider Karayılan, "Eğer baraj aşılmazsa Kürt iradesi Meclis'e yansımayacak, AKP de bundan istifade ederek çoğunluk sağlayacak ve diktatörlük gelişecektir." ifadelerini kullandı.

TERÖRİST, AK PARTİLİLERİ HEDEF GÖSTERDİ

Başta Mehdi Eker olmak üzere AK Parti'nin önemli isimlerini de hedefe koyan Karayılan, AK Parti'nin HDP'nin baraj altında kalmasından istifade ederek çoğunluk sağlayacağı ve diktatörlüğün gelişeceğini öne sürdü.

"Böylesi bir havada kimse parti tercihlerimizi serbest bırakacağız dememeli." tehdidini de savuran Karayılan, bağımsız adaylarla seçime katılan isimleri de hedefe aldı.

HDP BARAJ ALTINDA...

Karayılan, bu kişilerin de oyları bölerek AK Parti'ye hizmet edeceğini iddia ederek Kürtlerin yanı sıra sol ve demokratik kesimleri HDP'ye oy vermeye çağırdı.

Ele başı Karayılan, "Türkiye demokratik bir ülke mi, diktatoryal bir ülke mi olacak, seçimlerle belirlenecek. Bunun için tüm Türkiye partileri, örgütleri, sol demokratik kesimleri, kadınları, gençleri ve Türkiye'de istikrar ve demokrasini gelişmesinin isteyen herkes bunu düşünmeli. AKP'nin hile ve baskıyla HDP'yi baraj altında bırakmasına izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.