Teröristlerin bombaladığı emniyet binası "millet bahçesi" oluyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, "Büyük İstanbul Mitingi"nde müjdelediği karar, saldırıdan yaralı kurtulan terör mağdurlarını mutlu etti - Abdulbasit Özdemir: - "Burası şehitlerimizin anısına çok güzel bir yer olacak. Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun"

Gökhan Uçar: "Bu Elazığ için büyük bir gurur. Onlar bir yıkıyorsa devletimiz bin katını yapıyor"

Elazığ'da önceki yıl PKK'lı teröristlerce bombalanan emniyet müdürlüğü binası "millet bahçesi"ne dönüştürülüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisince Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit düştüğü, 217 kişinin yaralandığı saldırının düzenlendiği Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu alanın "millet bahçesi"ne dönüştürüleceğini müjdelemesi kentte sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Orada biliyorsunuz maalesef şehitlerimiz oldu. TOKİ'ye talimat verdim. Elazığ'da yaklaşık 26 dönümlük yeri, hemen süratle TOKİ yeni projesini hazırlıyor, çarşambaya kadar ilk taslağı bize getirecek. Orayı da Elazığ'a bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Güzel bir yere bir şehitler anıtı da koyacağız." ifadeleri, saldırıdan yaralı kurtulan vatandaşları memnun etti.

"ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA ÇOK GÜZEL BİR YER OLACAK"

Kent sakinlerinden Abdulbasit Özdemir (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda bir gözünü kaybettiğini, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu söyledi.

Bombalı saldırıdan yaralı kurtulduğu yerin vatandaşa hizmet veren millet bahçesine dönüşecek olmasını mutlulukla karşıladığını belirten Özdemir, "Valilik tarafından gazi unvanı verildi. Emniyetimize yapılan hain saldırı esnasında tır ile bomba yüklü aracın önünden geçmemle patlamanın şiddetini azaltarak ölü sayısının artmasını engelledim. Buna vesile olduğum için çok mutluyum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Eski emniyet müdürlüğünün yerine millet bahçesi yapılacağını" duyurmasından büyük sevinç duyduklarını aktaran Özdemir, "Burası şehitlerimizin anısına çok güzel bir yer olacak. Anısı olduğu için buraya gelip gittiğimizde o harabe yerine güzel bir yer yapıldığını görünce daha mutlu olacağız." diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE TEPKİ GÖSTEREN ÖZDEMİR, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Böyle güzel bir düşünceye sahip oldukları ve böyle bir yatırım yaptıkları için Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun. Allah bir daha o günleri göstermesin, o acıları yaşatmasın. İnşallah bu terör olayları hükümetimizin ve devletimizin el birliği ile yok olacaktır, zaten yok olmak üzeredir. Saldırı anını hiç unutamadım. Burası yapıldıktan sonra gelip şehitlerimize Fatiha okuyup o günlerin olmaması için dua edeceğiz. Terör ne kadar hain yönünü gösterse de yıksa da sağ olsun devletimiz her zaman birdir, tektir. Terör ne yaparsa yapsın devletimiz onların yıktığını daha iyisini yaparak karşılık veriyor."

"ONLAR BİR YIKIYORSA DEVLETİMİZ BİN KATINI YAPIYOR"

Saldırıdan yaralı kurtulan Gökhan Uçar, söz konusu terör saldırısını kınadı.

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, burayı millet bahçesi yapacak. Bu Elazığ için büyük bir gurur. Burada şehitlerimizin anısı var. Terör sürekli yıkıyor zaten. Devletimiz bu saldırılara karşı hep dik duruyor. Onlar bir yıkıyorsa devletimiz bin katını yapıyor." ifadelerini kullanan Uçar, şehitlerin adlarının yaşatılmasının güzel bir şey olduğunu aktardı.

"DEVLETİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kent sakinlerinden 4 çocuk babası Serkan Daşbilek (48), saldırıda yaralandığını anlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla eski emniyet müdürlüğü binasının yerine millet bahçesi yapılmasına çok sevindiğini belirtti.

Bu karardan Elazığlı bir vatandaş olarak onur duyduğunu dile getiren Daşbilek, "Vatandaşlar buraya hem gelir, dinlenir hem de şehitlerimize dua eder. Elazığ'da böyle bir yerin olması güzel. Bunu destekliyoruz, olmasını da istiyoruz. Bu gibi yatırımların ve devletimizin her zaman yanındayız. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Ülkemizde barış ve huzur içinde yaşanmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Terör saldırısında aracı zarar gören taksi şoförü Gökhan Emiroğlu da vatandaşların bu saldırıdan çok etkilendiğini ifade etti.

Emiroğlu, "Elazığ halkı çok duyarlı davrandı. Sağ olsun devletimiz buraya güzel bir tesis yapıyor." dedi.

Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırı düzenlenmiş, hain saldırıda polis memurları Serhat Öztürk (30), Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından zarar gören İl Emniyet Müdürlüğü binası yıkılmıştı.