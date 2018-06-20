Yerliye isyan eden yabancıya sessiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, Bilgi Üniversitesi
Santralistanbul Kampüsü'nde öğrencilerin sorularını yanıtladı. aHaber, aNews ve aHaber Radyo'nun canlı olarak yayımladığı programda Bakan Albayrak şunları söyledi; YENİ YÜZYILA HAZIR OLMALIYIZ:
Gençlik yeni yüzyıla hazır olmalı. Dünü, bugünü, yarını iyi tanımlamalı. Staj programları konusunda yoğun bir süreci başlattık. 50'den fazla rektör ve bölüm başkanının olduğu sürecin altyapısını oluşturduk. TÜRKİYE ÇOK MESAFE ALDI:
Büyük Türkiye diyoruz ama diyerek olmuyor. İhracatınız, eğitim kaliteniz artacak küresel anlamda dünyada bölgede rekabet edecek birçok şey yapmalısınız. Enerji de dahil olmak üzere Türkiye çok mesafe katetti. YERLİYE KARŞI KIYAMETİ KOPARTIYORLAR:
Birileri algı oturtmaya çalışıyor. Kim bunlar? Enerjide ben bunu yaşadım. Çevre çevre çevre. Sanatçılar, popçular, topçular. Ben de çevre seviyorum. Bir tane kömürle ilgili yatırım olacak. Eylem eylem eylem. Yan tarafta bir tane ithal santral olacak bir tane çıt yok. Bir madeni yabancı işleteceğinde bir tek ses yok. Yerli sermaye işletmeye kalktığında ise kıyamet kopuyor. NETWORK ANADOLU'DAN GEÇİYOR:
Teknolojik dönüşümün yakalanması çok önemli. Gençlerin bu çağa ayak uydurması, ekonomik altyapısı çok önemli. Türkiye olarak sahip olduğumuz gençlik dünyayla hızlı bir şekilde entegre. Asya 500 yıl sonra batının yönettiği dünyada artık merkez oldu. Bu network Anadolu'dan geçiyor. Bizim bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Gençler gelişen fırsatları takip etmeli. MÜSTERİHİM:
Ben vicdanen mutlu ve müsterih olarak bu görevi bırakıyorum. SAHTE KORKULAR BU MİLLETE ACI ÇEKTİRDİ
28 Şubat dönemi çok travmatik döneme denk geldi. Sınıfta kızların başörtüsünden dolayı atıldığı döneme denk geldi. Hep diyorumki biz erkekler büyük bir imtihan vermedik, kız arkadaşlarımız çok daha büyük imtihan verdiler. Amerika'ya birlikte gittiğim arkadaşlarımdan bir tanesi Kürt olduğunu yıllarca gizledi. Farklı dünya görüşünden azınlık olduğundan, 2018 yılında 'zorla başörtüsü takacaklar' diye bir şey gösterdiler. Türkiye bu sahte korkular üzerinde çok acılar çekti. Türkiye'de nefes alamadığım döneme denk gelmişti. 2001 dönemi yurtdışına gittiğim bir dönem. İşletme okudum, kendimi geliştirmem lazım diye bir yolculuk yaptım. Gittiğimde ufukların açıldığını, tahsil ettiğiniz ilmin size bir özgüven kattığını gördüm. Biz bir gün döneceğiz diye inandım. Ben devlet üniversitesinde okudum. Birçok alanda ne yapıyorsak en iyisini yapmamız gerektiğini düşündüm. YENİ SİSTEMLE LİYAKAT DAHA GÜÇLENECEK
İş başvurusu hep torpille mi olacak? Türkiye'de ne var memleketçilik, mezhepçilik, aynı görüşten olmak var. Özel sektörde bu yok, bir hedefiniz var. Başaramadınız güle güle.Bugüne kadar bu süreç 2000 öncesine göre çok daha iyi gidiyor. Bugünden sonra yeni sistemin en güzel tarafı şu; eskiden icrai makamlara belli bir kritere göre geliyordu. Artık liyakata göre bakılıyor. Havuz artık 300 kişi değil 80 milyon.Yeni sistemle bu süreç çok daha güçlü gelecek.