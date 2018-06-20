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sınav giriş yerleri açıkladı! ile YKS sınav yerleri nasıl sorgulanır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, birçok öğrencinin heyecanla beklediği sınav giriş yerleri belli oldu. Yaklaşık bir yıldır hazırlıklarını sürdüren öğrencilerde heyecan giderek artıyor. Yapılan açıklamanın hemen ardından YKS sınav yerleri öğrenmek isteyen kişiler 'nin resmi sitesine akın ettiler. Peki 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 20.6.2018 14:28
YKS sınav giriş yerleri açıkladı! ÖSYM ile YKS sınav yerleri nasıl sorgulanır?

Uzun bir süredir hazırlıklarını sürdüren öğrencilerde heyecan başladı. 'den yapılan resmi açıklmaya göre sınav giriş yerleri de belli oldu. Yapılan bu açıklamanın ardından ÖSYM'nin sitesinde yoğunluk başladı. Nerede sınav olacağını merak eden öğrenciler YKS sınav giriş yerleri sorgulama işlemini yapmaya devam ediyor. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan bu önemli sınav ile ilgili tüm detaylı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte ÖSYM ile YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

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YKS sınav giriş yerleri açıkladı! ÖSYM ile YKS sınav yerleri nasıl sorgulanır?
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