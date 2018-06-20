YKS sınav giriş yerleri açıkladı! ÖSYM ile YKS sınav yerleri nasıl sorgulanır?

Uzun bir süredir hazırlıklarını sürdüren öğrencilerde heyecan başladı. ÖSYM'den yapılan resmi açıklmaya göre YKS sınav giriş yerleri de belli oldu. Yapılan bu açıklamanın ardından ÖSYM'nin sitesinde yoğunluk başladı. Nerede sınav olacağını merak eden öğrenciler YKS sınav giriş yerleri sorgulama işlemini yapmaya devam ediyor. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan bu önemli sınav ile ilgili tüm detaylı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte ÖSYM ile YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...