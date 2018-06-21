Abdulhamit Gül: Herkes en dürüst şekilde oyunu kullanmalıdır

"Vatandaşlarımızı da seçim yasaklarına, seçim suçlarına karşı asla tevessül etmemeleri konusunda uyarıyorum çünkü çok ağır cezaları var. Bu konuda da bir müeyyideyle karşılaşırlar, demokraside herkes en dürüst şekilde oyunu kullanmalıdır."

BİZİM İÇİN ASLOLAN YÖNETİMDİR"

"Bizim için aslolan olağan yönetimdir, olağan üstü yönetim dönemleri değil ama burada bir zaruret olmuştur. AK Parti bunu bir tercihten dolayı yapmamıştır zaruret olduğu için yapmıştır."

TERÖRİST BAŞINDAN "HDP'YE OY VERİN" ÇAĞRISI

"Bunda şaşılacak bir şey yok. HDP'li vekiller oy alıncaya kadar demokrat, oy aldıktan sonra sırtını terör örgütüne dayadığını söyleyen bir siyaset anlayışına sahip. Burada asıl şaşılacak durum CHP'nin bu kişilerle ve kesimlerle dirsek temasıdır ama halkımız tüm bu olanları görüyor."

"FETÖ'cülerin tasfiyesinden sonra yargı daha güven veren bir çizgiye doğru geliyor ama biz yeterli görmüyoruz. Mahkemeden çıkan herkes ne karar verirse versin 'ben yargıya güveniyorum, adalet var' diyecek."