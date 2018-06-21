Bir oy kullanıp iki kez fotoğraf çektirmiş

Belçika
'da ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda sandık başında çektirdiği iki ayrı fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Ş.E. adlı kadın Yüksek Seçim Kurulu
'nun suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ş.E.'nin Belçika'da oy kullanmadığı, sadece zarfı elinde tutarak fotoğraf çektirdiği belirlendi. Fotoğrafı çeken sandık görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın provokasyon boyutunu da inceleyen Başsavcılık, şüpheli Şengül Erdoğan'ın FETÖ
ile veya diğer terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını da araştırıyor.