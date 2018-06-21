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Bir oy kullanıp iki kez fotoğraf çektirmiş

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YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018
Bir oy kullanıp iki kez fotoğraf çektirmiş
'da ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda sandık başında çektirdiği iki ayrı fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Ş.E. adlı kadın 'nun suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ş.E.'nin Belçika'da oy kullanmadığı, sadece zarfı elinde tutarak fotoğraf çektirdiği belirlendi. Fotoğrafı çeken sandık görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın provokasyon boyutunu da inceleyen Başsavcılık, şüpheli Şengül Erdoğan'ın ile veya diğer terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını da araştırıyor.
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Bir oy kullanıp iki kez fotoğraf çektirmiş
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