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CHP'li İnce örtülü darbe tehdidi yapmış

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i 'Apoletlerini sökeceğim' sözüyle tehdit eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin, kendisini "eski onbaşı" olarak tanımladığı ve örtülü darbe uyarısında bulunduğu bildirildi. İnce'nin, 22 Nisan 2005'te TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda AK Partili üyelere, "Eski bir onbaşı olarak daha büyük gerginlikler görüyorum, sizi uyarıyorum" dediği öğrenildi.

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 22:37 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 22:44
CHP'li İnce örtülü darbe tehdidi yapmış

TÜBİTAK'ın yapısını değiştiren yasa teklifinin TBMM Milli Eğitim Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında şöyle tartışma yaşandı:

* Mustafa Gazalcı (CHP): AKP, Bilim Kurulu üyelerinin atanması yöntemini değiştirip TÜBİTAK'ı ele geçirmeye çalışıyor. İskender, kendisi yaratmadığı düğümü bir kılıçla kesip çözdü. Siz de düğüm yaratıp sonra kılıç gibi bir yasayla kesip çözmeye çalışıyorsunuz.
* Ömer Özyılmaz (AK Parti): Söze komutanla, kalkanla kılıçla başladı.
* Muharrem İnce (CHP): YÖK Yasası'nda olduğu gibi silahlı kuvvetler muhalefet edince dinliyorsunuz, ondan silahlı örnek verdi. Eski bir onbaşı olarak uyarıyorum; ekonomi IMF'de, İncirlik ABD'de, Kültür Bakanı uykuda, Milli Eğitim Hüseyin Çelik'in hemşerilerinde, sırada TÜBİTAK var. Daha büyük gerginlikler görüyorum, ondan uyarıyorum. CHP'liler, söz konusu konuşmaların ardından komisyonu terk etti.

APOLETİ SÖKECEĞİNİ SÖYLEDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i 30 Ağustos'ta emekli edeceğini belirterek, "Türk ordusunun generali misin, AK Parti'nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim" demişti.

Cumhurbaşkanı da, 'nin, yeni bir herze daha yumurtladığını söyleyerek, İnce'nin, Zeytin Dalı Harekatı'nın kahraman komutanı İsmail Metin Temel Paşa'ya saldırdığını bildirmişti. Erdoğan, "Millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa öyle bir gömer ki çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz" demişti.

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CHP'li İnce örtülü darbe tehdidi yapmış
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