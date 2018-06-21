Çocukla barışamayan ülke insanını barıştırabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral FM'de yayınlanan "Seçim Özel" programına katılarak Gezegen Mehmet
'in (Mehmet Akbay) sorularını yanıtladı. Çılgın proje olarak "herkesi barıştıracağım" diyen Muharrem İnce
'ye, sahneden indirdiği küçük çocuğu hatırlatan Erdoğan, "Bir defa rakibi konumundaki Tayyip Erdoğan'a yaklaşımını düzeltsin. Sahnedeki ufacık bir çocukla barışamayan biri bu ülkenin insanlarını barıştırabilir mi? Gül vermeye gelen küçücük bir çocuk, Sözün doğrusunu çocuktan dinle, vaka bu" dedi. Erdoğan özetle şunları söyledi:
(Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş söylemi) Millet o defteri kapattı. Eğer kalkıp da anayasayı değiştirme gücünü parlamentoda yakalayabilirlerse buyursunlar değiştirsinler.
Taksicilerimizi de Uber politikasına yedirmemek gerekir. O organizasyonun patronu benden randevu istedi, vermedim.
(İnce'nin, FETO'yu ABD'den alacağına dair sözleri) Bunlar şimdiden sana bir müjde mi verdiler. Sen şimdiden bunun sözünü vermeye kalkarsan, "neye göre bunu söylüyorsun" derler. Bu oy devşirmesine karşı bir istismardır.
(Öğretmen) Kadro bekleyen yok. Kılıçdaroğlu
diyor ki 'Ben yüz binlerce öğretmeni alacağım.' Nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar.