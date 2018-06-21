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Eşini üniformasıyla uğurladı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018
Eşini üniformasıyla uğurladı
Şırnak Güçlükonak'ta PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Uzm. Çvş. İzzet Ak (28) 'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Kübra Ak, törene eşinin kamuflaj üniformasıyla geldi. Babasını daha önce kaybeden şehit uzman çavuş İzzet Ak gözyaşları içinde toprağa verildi. Aynı saldırıda şehit olan piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin koğuş arkadaşları da görüntülü aramayla Torbalı'daki cenaze törenini izledi.
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Eşini üniformasıyla uğurladı
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