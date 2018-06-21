İşte AK Parti genç aday profilleri

Yayınlanan videoda Genç Milletvekili Adaylarının aday olmaya nasıl karar verdikleri, aday gösterilme süreçleri, aldıkları tepkiler ve öğrencilik hayatlarından adaylıklarına kadar geçirdikleri dönem hakkında konuşuldu. Keyifli görüntülerin yer aldığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dinamik bir kampanya süreci geçiren adayların göreve başlamak için oldukça heyecanlı oldukları gözlemlendi.

Yaparsa gençler yapar

AK PARTİLİ GENÇ ADAY PROFİLLERİ



Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ – AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı - Ak Parti Yalova Milletvekili Adayı: Aslen Yalovalı olan BÜYÜKGÜMÜŞ, 1990 yılında İstanbul Şişli'de dünyaya gelmiştir. 2009 ÖSS Türkiye 30.su, 2014(KPSS 30 Puan Türünde) KPSS Türkiye 11.sidir. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Doktora Programında çalışmalarına devam etmektedir. İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmekte, aynı zamanda matbu metin okuma ve yazma seviyesinde Osmanlıca diline hakimdir. Evlidir.



Vahit ATALAN – Ak Parti Malatya Milletvekili Adayı- Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı 1990 yılında Malatya'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İnönü Üniversitesi'nde Hidrolik Anabilim Dalında Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmektedir. Evlidir. ? Selman ÖZBOYACI AK Parti Konya Milletvekili Adayı – Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı 1989 yılında Konya'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü' nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü' nde başladığı Yüksek Lisansı halen devam etmektedir. Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.



Rümeysa KADAK AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı – Ak Parti MKYK Üyesi 1996 yılında İstanbul'da doğan Kadak, aslen Malatyalıdır. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimine devam ediyor. Meridyen Derneği, KADEM, Organize Deliler, Okçular Vakfı gibi STK'larda aktif görev alarak projeler üretti. İyi derecede İngilizce bilen Kadak aynı zamanda Fransızca, Korece ve Almanca öğrenmektedir. ? Dilara TABAK AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı – Ak Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi 1995 doğumlu olan Dilara Tabak, Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü öğrencisidir.

Emre Cemil AYVALI AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı 1988 İzmir doğumludur. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur.2011-2012 yılları arasında İzmir İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığını yürütmüştür. 29 Nisan 2012' de Genel Merkez Gençlik Kolları 3. Olağan Kongresi' nde MKYK Üyesi seçilmiştir. İngilizce bilmektedir.



Zeynep YILDIZ AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı 1992 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden mezun oldu. 2014- 2015 yılları arasında AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. İleri seviyede İngilizce, iyi seviyede Fransızca ve orta seviyede Almanca bilmektedir.