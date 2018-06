Kandil’deki lider takımını hallettik

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Şanlıurfa ve Mardin 'de miting düzenledi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Kuzey Irak'ta operasyonlarımız sürüyor. Şu anda Kandil 'e giriyoruz. İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık. 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik. Bölücü örgütün oyuncağı parti eskiden emirleri Kandil'den alıyordu. Şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Oraya inmeye başladık. Bakalım onlara şimdi talimat hangi dağ başından gelecek. Bunların bu ülkeye zaten zerre kadar faydaları olmadı. Kürt kardeşlerimize bunlar zulmetti.Şanlıurfa ülkemizde en çok Suriyeli sığınmacı barındıran şehrimiz. Gösterdiğiniz kardeşlik, Ensar duruşu için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Varil bombalarından kaçan Suriyeli kardeşlerimize siz ensar oldunuz. Sizlerin zor şartlarda bu fedakarlığı yaptığınızı biliyorum. İnşallah çoğu gitti, azı kaldı. Şanlıurfa'daki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine dönmelerini sağlayacağız. Adım adım bu meseleyi çözüyoruz. İnşallah Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır.Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onunu için de size, ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Siz bize 24 Haziran 'da desteği ve yetkiyi verin, başladığımız işi bitirelim.Çıkmış diyor ki Bay Kemal 'başörtüsü sorununu ben çözdüm'. Sen kimsin, sen neyi çözdün ya? Senin partinin milletvekili ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başını açtı. Aynı zamanda 411 ile ilgili Bay Kemal'in, Bay Muharrem'in imzası var, AYM'ye götürdünüz. Siz kimi aldatıyorsunuz? Yolsuzluğun, yoksuluğun, yasakların olmadığı bir Türkiye'yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem.Adamlar imam hatip okullarıyla dalga geçiyor. Niye dalga geçiyorsunuz? Ben de imam hatipliyim, elhamdülillah. Devletin okulları değil mi bunlar?Ötekiler ne diyor. Hapır sapır konuşuyorlar. Siz öyle dersiniz ya. Çünkü bunlar hep havanta adaylar. Bir ana muhalefetimiz var, tam evlere şenlik. Genel başkanı ayrı telden çalıyor, adayı ayrı bir telden çalıyor. İkisinin tek derdi seçimden sonra CHP'nin başına kim geçecek.Ne olur kardeşliğimize gölge düşürmeyelim. Aman ha bir olalım, beraber olalım, sandıklara da öyle gidelim. Aman ha gitmeyenleri de siz sandığa teşvik edeceksiniz.Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi. Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz oralarda tepelerine tepelerine bineceğiz.Sınır ötesi operasyonlarımızda en büyük desteği milletimizden aldık. 'Dünya beşten büyüktür' dedim arkamda milletimi gördüm. Davos'ta 'one minute' dedim, arkamda milletimi gördüm. Unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. 24 Haziran'da bu evladınıza, bu kardeşinize bu desteği verin ve biz destan yazmaya devam edelim.Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor. Uyuşturucu baronları çıkıyor. Silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişileri şehirleri pisliğe, çöpe, çukura, sefilliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü.Bay Muharrem sağda solda bizim projelerimize çamur atıyor, senin bir eserin, bir projen var mı onu söyle. Sen Yalova'da bir dershaneyi bile işletemedin batırdın, şimdi oy uğruna boy boy camilerde fotoğraf çektiriyor. 24 Haziran'da gereken dersi Osmanlı tokadıyla vurun. Anlaşılan bu seçim maratonu Bay Muharrem'e yaramadı yorgun düştü. Şimdiden araba hararet yaptı, motor su kaynattı. Rabbim biran önce Bay Muharrem'i bu sıkıntıdan kurtarsın.