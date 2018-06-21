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Komutandan şehit için intikam sözü

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018
Komutandan şehit için intikam sözü
Siirt'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan (26) memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin acılı aileye "Kısa sürede şehidimizin, oğlunuzun intikamını alacağız; içinizi ferah tutun" sözünü verdi. Düzköy ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, şehidin annesi Emine, 11 kardeşi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı , Vali Yücel Yavuz ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin ablası Şükran, kardeşinin naaşının başında, "Dağlara sevdalandın kardeşim... Gururumuz çok ama acımız da çok" ifadesini kullandı. Ağabeyi Alaattin Baştan da "Bir Bahattin gider, bin Bahattin gelir, kimse bunu unutmasın" dedi.
Baştan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Taşocağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.
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Komutandan şehit için intikam sözü
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