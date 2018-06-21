Komutandan şehit için intikam sözü

Siirt'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan (26) memleketi Trabzon
'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin acılı aileye "Kısa sürede şehidimizin, oğlunuzun intikamını alacağız; içinizi ferah tutun" sözünü verdi. Düzköy ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, şehidin annesi Emine, 11 kardeşi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
, Vali Yücel Yavuz ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin ablası Şükran, kardeşinin naaşının başında, "Dağlara sevdalandın kardeşim... Gururumuz çok ama acımız da çok" ifadesini kullandı. Ağabeyi Alaattin Baştan da "Bir Bahattin gider, bin Bahattin gelir, kimse bunu unutmasın" dedi.
Baştan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Taşocağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.