Kumpas davasının çevirmenine PKK propagandasından dava açıldı

Sebla Küçük, FETÖ eliyle eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya ABD'de açılan kumpas davasındaki gelişmeleri, sosyal medya üzerinden yaptığı çevirilerle tanınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Küçük'e "PKK terör örgütü propagandası" yaptığı suçlamasıyla İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Savcılığın iddianamesinde, PKK terör örgütünün, ülkenin birliğini bozarak devlet egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını ayırmayı amaçladığına dikkat çekildi. Sebla Küçük'ün de sosyal medya paylaşımlarında, bu terör örgütünün cebir şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini överek örgüt propagandasını yaptığı dile getirildi.

İddianamede yer verilen ifadesine göre Küçük, sosyal medya hesabının ve paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul etti, paylaşım içeriklerinin ise kendisine ait olmadığını, Reuters Top News isimli haber ajansından ve Elijah J.Magnier isimli yurt dışında haber yapan bir gazetecinin sitesinden alıntı yapıp, Türkçe'ye çevirdiğini savundu.



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL TERÖR PROPAGANDASI

İddianamede "terör örgütü propagandası" suçu ile "ifade özgürlüğü" kavramları ele alınarak, Anayasa, yasalar, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi (AİHS) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) düzenlemeleri ve Yargıtay uygulamalarından örnekler verildi. Terör örgütü propagandası suçunun oluşabilmesi için gerekli şartlara dikkat çekildi.

İddianamede, Sebla Küçük'ün paylaşım ve söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamını aştığı, terör örgütünün yapmış olduğu şiddet eylemlerini övücü nitelikte olduğu, terör örgütünün söylem ve amaçları doğrultusunda propaganda yaptığı belirtildi. AİHM ve Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre söz konusu paylaşım ve beyanların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Küçük'ün lehine ve aleyhine olan delillerin mahkeme tarafından takdir edilmesi istendi.



7.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamenin sonuç ve talep kısmında "Tüm soruşturma dosyası kapsamında bulunan delillerden anlaşılacağı üzere şüphelinin, PKK/KCK terör örgütü ve bu örgütün Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütünün; cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığı" ifade edildi. Sebla Küçük'ün yargılamasının yapılarak, 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SAVCILIĞIN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI OLARAK DEĞERLENDİRDİĞİ SEBLA KÜÇÜK'ÜN YWİTTER PAYLAŞIMLARI ŞÖYLE:

* 3 Mart 2018 tarihinde TSK, Afrin'nin kuzey batısında Suriye hükümetine destek veren Ulusal Savunma Güçleri'ne hava saldırısı düzenlendi. Suriye İnsan Haklan Gözlemevi'ne göre 36 kişi öldü. Bu, Ulusal Savunma Güçlerine yönelik son 48 saatteki üçüncü hava saldırısı oldu."

* 20 Şubat 2018 - "TSK Afrin'e giren Ulusal Savunma Güçleri'ni hedef aldı. Birlikle bölgenin iç kısımlarına doğru hareketini sürdürdü ve topçu birimleri TSK'nın atışlarına karşılık verdi."

* 7 Eylül 2015 - Kurdish PKK says 31 Turkish troops were killed in Sunday's attack and clashes."