Oy kullanmama cezası 2018 nedir? - 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmama cezası var mı?

24 Haziran seçimlerine artık sayılı günler kaldı, Cumhurbaşkanlığı ve hükümet seçimlerinin birlikte yapılacağı seçimler için partiler de son çalışmalarını yapıyor. YSK'nın son paylaştığı veriye göre bu seçimlerde 59 milyon 391 bin 328 vatandaş oy kullanacak. Peki seçimlerde oy kullanmamanın cezası nedir?

İşte son günlerin en çok merak edilen 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmamanın cezası nedir sorusunun yanıtı haberimizin detayında...

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.

24 Haziran Seçimlerinde oy kullanamayacak olan kişilerin ödeyeceği ceza tutarı henüz belli değildir. 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17:00'ye kadar belirlenen yerlerde oy kullanmayan kişilere gelen ceza ücreti, Maliye Bakanlığı'nda ödenecektir.

1 KASIM'DA 22 TL TUTARINDA CEZA VERİLMİŞTİ

Oy kullanmayan kişiye gelecek bu ceza ile ilgili tebligat elinize ulaştığında PTT ya da Maliye Bakanlığı gişelerinden ceza ödenebilir.

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.