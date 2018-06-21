Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim? - 2018 Seçmen yeri kağıdı sorgulama!

YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden seçmen kağıdı sorgulama işlemleri devam ediyor. 24 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlere sayılı günler kala 'Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim' sorusu da bazı kişiler tarafından merak ediliyor. Seçim sabahı oy kullanmak üzere yola çıkacak olan vatandaşların yanında bulundurması gereken belgeleri bu başlık altında derledik. 24 Haziran seçmen kağıdı sorgulama işlemleri haberimizde...

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANABİLİR MİYİM?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçmen kütüğünde kayıtlı her seçmen için seçmenin oy kullanacağı adres, kaç numaralı sandıkta oy vereceği, sıra numaralarının olduğu ve genel bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı düzenlenir, adreslere gönderilir ya da dağıtılır. Seçmenlerin oy kullanabilmeleri için de seçmen kütüğünde kayıtlı olması gerekiyor ve seçmen kütüğünde kayıtlı olan vatandaşlar, bağlı oldukları mahalle muhtarlıklarından da seçmen bilgi kağıtlarını alabilir.

SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA

Seçim günü seçmen sandığına giden vatandaşların yanlarında herhangi bir sebepten dolayı seçmen kağıtları yoksa (seçmen bilgi kağıdı, seçmen bilgi kartı) kimlik belgelerini göstererek oy kullanabilirler. Ancak kimlik belgelerinin resmi nitelik taşıması gerekiyor. Seçmenler, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını da www.ysk.gov.tr/ adresinden sorgulayabilir.