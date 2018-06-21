Suruç’ta önce sopa sonra silahla saldırı

Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde 14 Haziran'da AK Parti
Milletvekili İbrahim Halil Yıldız
'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, milletvekili Yıldız ile beraberindekilerin kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunurken bir mağazaya girdiği görülüyor. Mağazada bulunanlara selam veren Yıldız, işyeri sahibi ile tokalaştıktan sonra sohbet etmeye çalışıyor. İşyeri sahibinin sözlerini karşılık vermeden dinleyen Yıldız, işyeri sahibi ile mağazadaki bazı kişilerin tepkisi üzerine kapıya yöneliyor. Yıldız bu sırada bir müşterinin ricası üzerine bir çocukla fotoğraf çektiriyor. Milletvekili Yıldız'ın dışarı çıkmasının ardından beraberindeki kişileri mağazada bulunan bir kişi iterek tartaklıyor. Mağazada bulunan bir kişinin de söz konusu kişiye müdahale ettiği görülüyor. Yere düşen kişi ile işyeri sahibi ellerine aldıkları sopalarla AK Parti'li gruba saldırarak darbetmeye başlıyor.
Milletvekil İbrahim Halil Yıldız, dün saldırgan Fadıl Ş.'nin fotoğrafını "Abimi sırtından vurup şehit eden ve Suruçlu çocukları dağa götüren esnaf görünümlü PKK'lı Fadıl Ş. tutuklandı" notu ile paylaştı.