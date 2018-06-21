Tokat gibi 10 yanıt

Muhalefetin
'kapatacağız' dediği dünyanın en büyük sağlık tesisleri olan şehir hastaneleriyle ilgili yalan rüzgarına Sağlık Bakanlığı
'ndan cevap geldi. İşte muhalefetin yalan kampanyası yürüttüğü şehir hastaneleriyle ilgili gerçekler: YALAN:
Hasta garantili olacak. Gerçek:
Garanti olarak yüzde 70 oranında yatak doluluk oranı değil, hizmet garantisi var. Şirketin verdiği hizmetler, hastaneye gelen hasta sayısıyla ilgili olmayacak. YALAN:
Yüklenici şirketlere hazine kredi garantisi verdi. Gerçek:
Kamu Özel İşbirliği Modeli ile yapılan hastanelerin yapımı için yüklenici tarafından alınan kredilerin geri ödemesine hazine garanti vermiyor. YALAN:
Devlet, şirketlere finansman temini sağlıyor. Gerçek:
Yüklenici firma gerekli finansmanı temin etmek zorunda.
Finansmanı temin eden yüklenici, inşaat bitene kadar devletten herhangi bir nam altında ödeme ya da hak ediş alamıyor. YALAN:
Şehir hastaneleri gereksiz. Gerçek:
Türkiye'nin, nitelikli yatak kapasitesi OECD ve AB ülkelerinin altında. Kamu yatırımlarıyla nitelikli yatak sayısı 25 yılda karşılanabiliyor. Bu modelde özel sektör
yapıyor, devlet kira ödüyor. Riskler ise özel sektöre ait. YALAN:
Dünyada böyle Şehir Hastanesi modeli kullanılmıyor. Gerçek:
Dünyada ilk uygulayan ABD. ABD'de "Ortak Girişim (Joint Venture)", İngiltere
'de ise "Özel Finans Girişimi" olarak hayata geçti. İngiltere şehir hastanesi sayısı ve değeri bakımından birinci sırada. İngiltere'yi İspanya
takip ediyor. YALAN:
Şehir hastaneleriyle sağlık özelleştirildi. Gerçek:
Sözleşmeler özel hukuk hükümlerine göre yürütülecek. Sabit yatırım dönemi hariç 30 yılı aşamayacak. YALAN:
İnşaat şirketi sağlık hizmeti verecek. Gerçek:
Şirket, finansman, uygulama projesi, inşaat, tıbbi cihazlar ile diğer ekipmanın tedariki ve donanımını sağlamakla yükümlü. Sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından sunulacak. YALAN:
Şirketlere mevzuat dışı ödeme yapılıyor. Gerçek:
Proje Sözleşmeleri ve ekleri bakanlık tarafından usul ve esasa uygun şekilde yürütülüyor. YALAN:
Şirketler, devlete yaptığı hizmetlerin bedelini şişiriyor. Gerçek:
Şirketler 5 yılda bir Pazar Testi sürecine girecek.Tutarsız miktarlar, hastanelerin gerçekleşen verilerine göre revize edilecek. YALAN:
Hastanelerinin zarar ettiği Sayıştay raporuyla kanıtlandı. Gerçek:
Sayıştay Başkanlığı 17 Haziran'da iddanın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.