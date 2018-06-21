Türkiye’nin Erdoğan’ın tecrübesine ihtiyacı var

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, atv - aHaber - aNews ortak yayınında atv Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Bahçeli özetle şunları söyledi: ERDOĞAN GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTI
: Milletimiz, bir sistemin oturması açısından tecrübeli bir şahsın cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinde yarar vardır diyerek oy verecektir. Cumhurbaşkanlığı seçim
ini Sayın Recep Tayyip Erdoğan
kazanır. Memleket için arzum da bu. Gecesini gündüzüne katarak, bunu anlatmak için milletin huzurunda oldu. Bu emeğin bir karşılığı olması lazım. Millet bunu takdir eder. HADİ EYVALLAH DEMEK YOK:
(Cumhur İttifakı) Tamam, seçim bitti, hadi eyvallah. Böyle bir şey olmaz. Seçimin oluşmasına, sonuç alınmasına katkı sağlayan, ondan sonraki kurumsal yapının oluşmasına da katkı sağlamak mecburiyetindedir. BİR TALEBİMİZ OLMAYACAK:
MHP, bu sistemin oluşmasında, kararların alınmasında, düşüncesinin gelişiminde hiçbir beklentisi olmamıştır. Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Allah nasip ederse, Erdoğan seçildiği takdirde bizim ondan bir beklentimiz, bir talebimiz olmayacaktır. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, mecliste denetim ve denge görevini yaparken elden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı ve uyarıları yaparız. YA KAÇACAK YA TESLİM OLACAKLAR:
(Kandil'e düzenlenen operasyonlar) Zannediyorum şu andaki müdahaleleri, basın yoluyla elde ettiğimiz bilgiler, TSK'nın ve hükümetin yaptığı açıklamalar çerçevesinde Kandil yöresinde önemli hedefler darmadağın edilmiş PKK'nın başına yıkılmıştır. Şimdi orada bu devam etmektedir. Buna karşı PKK'nın dayanma gücü kalmayacaktır ve dolayısıyla ya kaçacaklar ya teslim olacaklar ya da gereği yapılarak oraya bayrak dikilecektir. TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLDU:
(ABD'nin F-35 açıklaması) Önce bu uçakları vereceklerini söylüyorlar, teslimi sırasında farklı davranış içerisinde bulunuyorlar. 'Efendim Trump buna ne der'... Ne derse desin. Türkiye bunların önceden farkına vardı ve kendi milli silahını yapmak gibi hayırlı bir teşebbüse girdi. FETÖ'NÜN KÖKÜ KAZINMALI:
Bu FETÖ hareketinin kökü kazınmalıdır. Bunun sekiz ayağı vardır, siyasi ayağı da gündeme gelmelidir. İNCE'YE: ADAMIN DIŞINI SÖKERLER
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, atv, aHaber canlı yayınında Afrin kahramanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le ilgili 'apoletlerini sökeceğim senin' diyen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce
'ye de sert çıktı. Bahçeli, 'Adamın dişini sökerler, haddini bilsin herkes' dedi.