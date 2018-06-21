YSK seçmen kağıdı ve yeri sorgulama! - Nerede oy kullanacağım?

24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri öncesi siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını hızlandırdı. 59 milyon 391 bin 328 kişinin oy kullanacağı seçimler öncesinde vatandaşın en çok merat ettiği konuların başında ise nerede oy kullanacağım sorusu geliyor.

YSK seçmen kağıdı ve yeri sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı ve nerede oy kullanacağım sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Seçmenler "Nerede oy kullanacağım?" sorusunun cevabını internet üzerinden araştırıyor. Türkiye'nin en önemli gündemi 24 Haziran seçim…

Türkiye bu tarihte düzenlenen seçimle birlikte hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçecek. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinde öğrenebiliyor. 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçiminde oy kullanacaklar için seçmen sorgulama işlemleri yapmaya devam ediyor.

OY KULLANMA SAATLERİ

Tüm yurtta: 08.00 – 17.00

Dış Temsilciliklerde: 09.00 – 21.00 saatleri arası

Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)

SEÇİM YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.