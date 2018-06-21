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'de elektrik kesintisi için önlem

'da yapılacak ve 27. Dönem Milletvekili Genel i'nde kesintisi yaşanmaması için 'de önlem alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 14:59
YSK'de elektrik kesintisi için önlem

Yüksek Kurulu (), 'da gerçekleştirilecek ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesintisi yaşanmaması için önlem aldı.

YSK'nin Mithatpaşa Caddesi'ndeki başkanlık binasında, seçim öncesi ve seçim sırasında olası elektrik kesintilerine karşı ekstra tedbirlerin alınması gündeme geldi.

YENİ JENERATÖRLER KURULDU

Bu kapsamda, YSK Başkanlığı binasında bulunan jeneratöre ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerince yeni jeneratör kuruldu. Seçim gecesi elektrik kesintisine karşı YSK'nin mevcut jeneratörü devreye girecek, bunun çalışmaması halinde ise yeni kurulan jeneratör çalışacak.

Bu arada oy sayımı yapılacak merkezler için de benzer tedbirler uygulamaya alınacak.

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YSK'de elektrik kesintisi için önlem
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