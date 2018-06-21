Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Yurtdışında 1.5 milyon oy kullanıldı

Yurtdışında 1.5 milyon oy kullanıldı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018
Yüksek Seçim Kurulu () Başkanı , yurtdışında ve gümrük kapılarında önceki akşam itibariyle 1 milyon 486 bin 532 kişinin oy kullandığını, seçime katılım oranının yüzde 48.78 olduğunu açıkladı. Güven, hem sayı hem de oran olarak bir önceki seçimdekinden daha fazla oy kullanıldığını belirtti.
Yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işleminin tamamlandığını, gümrük kapılarındaki oy kullanmanın 24 Haziran akşamına kadar devam edeceğini belirten Güven, geçen yıl yapılan halk oylamasında 1 milyon 407 bin 655 kişinin oy verdiğini, katılım oranının ise yüzde 47.91 olarak gerçekleştiğini anımsattı.
YSK Başkanı Güven, gümrük kapılarında oy kullanma işleminin devam etmesi nedeniyle seçime katılım oranının daha da artacağını dile getirdi. Sadi Güven, Avrupa'da kullanılan oyların seçim günü sandıkların açılmasıyla birlikte sayılmaya başlanacağını kaydetti.
Bu arada 3 milyon 47 bin yurtdışı seçmenin bulunduğu 60 ülkede kullanılan oylar da THY'ye ait uçaklarla dün Ankara'ya getirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yurtdışında 1.5 milyon oy kullanıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN