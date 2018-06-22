Akşener’e 1 milyon liralık iftira davası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala skandal açıklamalar yaptı. Akşener sosyal medya hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
'ın Anadolu Ajansı'na AK Parti
'nin oy oranını seçim gecesi saat 21.30'da yüzde 52 ilan etmesini istediği iftirasını attı. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Akşener'in manipülasyonu hakkında dava açacağını söyledi.
Albayrak şunları söyledi: "Millette aradığı karşılığı bulamayanların, iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izliyoruz. Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz. Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL'lik tazminat davası açıyorum. Davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım."