Başbakan Yardımcısı Akdağ: Tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız

Bakanlık sayısının azaltılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bakanlık sayısının 16'ya inmiş olması son derece makul. Sistematik, şekilsel açıdan doğru buluyorum çünkü bakanlık sayısı arttıkça yönetmek zorlaşıyor." dedi.

Akdağ, "Sandıklar açılıp Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki 5 yıl için ülkeyi yöneteceği kesinleşmeden, AK Parti'nin Meclis çoğunluğu aritmetiği itibarıyla YSK tarafından ilan edilmeden maç bitmiş olmuyor." ifadesini kullandı.

'KAFALARINI KALDIRACAK HALLERİ YOK'

"35 senelik PKK terörü ilk defa gerçek anlamda Türkiye'de alt edildi." ifadesini kullanan Akdağ, "Kafalarını kaldıracak halleri yok, kaçacak delik arıyorlar." diye konuştu.

Akdağ, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda 60. sıradayız, 10 senedir. Bu sene ekim ayında Allah izin verirse 30'lu bir sıraya yükseleceğiz. Gelecek sene hedefimiz 20'li bir sıradır." diye konuştu.

'TECRÜBESİZ CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

"Cumhurbaşkanımız dışında ülke yönetme açısından son derece tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız." diyen Akdağ, "Başkomutanlık noktasında ciddi bir tecrübeye ihtiyaç var. Bunun adresinin Recep Tayyip Erdoğan olduğu aşikardır." şeklinde konuştu.

Akdağ, "Afrin'e girerseniz çıkamazsınız oradan, diyorlardı. Ne oldu? Kuyruklarını kıstırıp arkalarına bakmadan kaçtı gittiler." dedi.

'AA DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDA İTİBARINI ORTAYA KOYMUŞ BİR AJANS'

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Hiçbir basiretli siyasetçi TİKA'ya, AFAD'a, Anadolu Ajansına, TRT'ye bulaşmaz. Niye? Bunlar bizim markalarımız." dedi. Akdağ, Anadolu Ajansı'nın sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında itibarını ortaya koymuş bir ajans olduğunu söyledi.

'CHP'Lİ YÖNETİCİLER ARKADAN ARKAYA HDP'Yİ DESTEKLİYOR'

"Şu anda CHP'li yöneticilerin arkadan arkaya HDP'nin barajı geçmesi için onları desteklediğine inanıyorum." diyen Akdağ, şunları söyledi:

"Sayın İnce biraz sivri konuşur, ses getirir filan bunların hepsi CHP Grup Başkanvekilliği için güzel hasletler ama ülke yönetmek için değil. Sayın İnce çıkıp 'Biz kadim bir partiyiz, Cumhuriyeti kuran partiyiz, bir tek oy bile HDP'ye gitmesin' demeli. Daha önceki bir seçimde de yaptılar, şimdi de yapıyorlar. Bunu sağduyulu CHP seçmeni, CHP'ye oy verecek seçmen elbette görecektir. CHP'nin yönetimi 40'lı yıllardan itibaren faşist bir yönetimdir. Hiçbir zaman militarist tavırlarından kurtulamadılar."

Akdağ, "Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarının çıkışında o tahriki yapan, PKK militanlarının sokağa salınmasına sebep olan kişi." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini şu anda en çok istemeyen İsrail'deki yönetimdir. En çok istemeyen Esed'dir, Pensilvanya'daki FETÖ'dür. Şu anda inlerinde tir tir titreyen Karayılan'dır." ifadesini kullandı.

Akdağ, "Avrupa'daki sandıklar açılsın, her zamankinden daha fazla AK Parti oy alacak; her zamankinden daha fazla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oy alacak." dedi.

KKTC'DE BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERİN LİSE DİPLOMALARININ ONAYLANMAMASI

KKTC'de başörtülü öğrencilerin lise diplomalarının onaylanmamasına ilişkin Akdağ, şunları söyledi:

"Hem üzüldüm hem de bu faşizan, insanlık dışı uygulamanın asla kabul edilemeyeceğini düşünüyorum. Sayın KKTC Başbakanı ile bu sabah görüştüm. Kendisi de bundan ziyadesiyle üzgün olduğunu ve bu uygulamayı derhal sonlandıracaklarını, başörtülü fotoğraflarla da diplomaların verileceğini bana garanti etti. Ben de meselenin bu şekilde çözülmesiyle iktifa etmiş oldum."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda HDP'li bir ismi cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağına ilişkin açıklamalarını hatırlatan Akdağ, "Biliyorum ki basiret sahibi ve sağduyulu CHP seçmeni bir HDP, PKK güzellemesine CHP adına izin vermez." ifadesini kullandı.