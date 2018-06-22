Bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklaması! Bedelli için hazırlıklar tamam

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklama. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli canlı yayına katıldığı bir programda milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Canikli, bedelli ile ilgili olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçeve içerisinde talimat vererek gereği yapılacak" dedi.
Giriş Tarihi: 22.6.2018 11:06
Milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlikle ilgili Bakan Canikli'den son dakika açıklama. Canikli, Yeni Şafak'ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayında bedelli askerlikle ilgili soruyu da yanıtladı.