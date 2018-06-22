Bozdağ: CHP Atatürk’ün değil Apo’nun yolunda

Başbakan
Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Yozgat
'ta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, CHP
'lilerden HDP'ye oy vermelerinin istendiği yönündeki tartışmaya ilişkin, "Genel başkanları dahil hepsi her defasında 'Biz Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar. Eğer Atatürk hayatta olsaydı PKK'nın uzantısı HDP'nin milletvekili çıkarması için CHP yönetiminin bu çabasını, gayretini gördüğünde onlara 'Hadi oradan' der miydi demez miydi? Atatürk bu ülkeye düşmanlık edenlere, bu milleti, bu devleti bölmeye çalışanların ve onlara destek verenleri bu ülkede yaşatmazdı. CHP Atatürk'ün yolundan ayrılıp Apo'nun yoluna girme görüntüsü veriyor" diye konuştu.