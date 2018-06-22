Bunların ittifakının gizli ortağı HDP-PKK

Başbakan Binali Yıldırım, atv - aHaber ortak yayınında seçime ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi Ankara
Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve aHaber programcısı Banu El'in sorularını yanıtladı. Programın ardından Ankara'nın Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Sincan ve Polatlı ilçelerinde düzenlenen mitinglere katılan Yıldırım özetle şunları söyledi: TARİHİN KIRILMA NOKTASI:
Bu seçim Türkiye'nin geçmişe, darbe, vesayet, kumpas ve demokrasinin kalitesini aşağıya düşmesini isteyenlerle, Türkiye'nin özgürlüklerle ve demokrasinin bir adım daha öne çıkarması arasındakilerin oylaması olacak. Tarihin kırılma noktası olacak, eskiye dönüş özlemi içerisinde geçenlerle yapılan bir seçim. SEÇİM OPERASYONU DEĞİL:
Kandil operasyonu seçim tarihi belli olmadan çok önceden planlanmıştı. Birilerinin söylediği gibi seçim operasyonu değil. Amaç İran'dan başlayıp Akdeniz e giden bin 370 kilometrelik sınırda terörden arındırılmış bir alan oluşturmak. MİLLET SENDEN Mİ EMİR ALACAK:
Piyasada adaylar var dolanıyorlar. Bol bol konuşuyorlar, vaatte bulunuyorlar. Şimdi söylediklerine bakıyorsun, ortak bir noktaları var. O da ne biliyor musun; Recep Tayyip Erdoğan
'ı indirelim de ne olursa olsun. Peki buna güçleri yeter mi? Esasında ne tesadüf bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. 'Tayyip Erdoğan olmasın.' Sana mı soracak bu millet, senden mi emir alacak. Bu millet Türkiye sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı sana mı yedirecek. İNCE KÜFÜR SAYSIN:
Bu ülkede 15 yılda Türkiye'yi üç kat büyüten iktidar kim? 15 yılda bin 245 yeni hastane yapan, 20 bin kilometre bölünmüş yol yapan, 131 yeni üniversite kuran hangi parti? Geri kalanını da bırakalım Muharrem İnce
saysın. Üç gün boyunca saya saya bitiremez. O ancak memura küfür saymakla vaktini geçirsin. Başka iş bilmez bunlar. Ondan sonra çıkıp diyeceksin ki; herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Öyle yağma yok. GİZLİ ORTAK:
Adaylığı belli olur olmaz Edirne'ye gitti. Millet Selimiye'yi ziyaret edecek, kampanyaya oradan başlatacak sandı. Bir de baktık ki zindanda arkadaşıyla buluşuyor. Selahattin Demirtaş
'la bir araya geldi. Bunların, bu ittifakın dört resmi ortağı, bir gizli ortağı var. Gizli ortak HDP-PKK'dır. HDP bölücü bir partidir. Milletimin bunu bilmesini istiyorum. Seçmen de bu gizli kan ittifakının farkında. ESKİYE DÖNECEĞİZ DİYORLAR:
Seçimi kazanırsak, eskiye döneceğiz diyorlar. Eskide ne var 15 Temmuz var, 17-25 Aralık var. Gezi var, Cumhurbaşkanı seçtirmeyen vesayet var. AK Parti
'yi kapatma girişimi, Ergenekon-Balyoz, 80 darbesi var. Var oğlu var. Bunları mı ülkeye yaşatacaksınız. KÜRTLERE DEVLET KURACAKLARMIŞ:
Emperyal güçler Türkiye'nin güneyinde terör devleti kurmak istiyor. Kürtlere devlet kuracaklarmış. Siz kimsiniz, siz hangi hakla Kürtlere devlet kurmaya kalkacaksınız. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Kürtlerin kanı canı üzerinden planlarınızı gerçekleştirmenize bu millet izin verir mi? Vermez. BUNLAR YIKIM EKİBİ:
Bunlar yıkım ekibi yıkım. Oturuyorlar, kalkıyorlar "AK Parti ne yaptıysa, Recep Tayyip Erdoğan ne yaptıysa bunları yıkacağız" diyorlar. Hiçbir hayalleri, ufukları yok milletten destek istiyorlar. Niye? Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü TİKA'yı sorgulamak için, yerli araba projesini durdurmak için, nükleer santrali durdurmak için, Kanal İstanbul
'u yaptırmamak için, üçüncü havalimanını durdurmak için. Boşa heveslenmesinler, boşa hayal görmesinler. Ne yaparsa yapsınlar AK Parti'nin izini silebilirler mi? BAŞKENT İNCE ELER SIK DOKUR, İNCE'Yİ ELER ERDOĞAN'I SEÇER HAYAL TÜCCARLARI:
Adaylar piyasada dolanıyorlar. Dolandıkça da kördüğüm oluyorlar. Çünkü yapacakları bir şey yok. Laf, laf, laf. Bol laf, icraat sıfır. AK Parti'nin eserleri saymakla biter mi? Diğer adayların bu ülke için yaptıkları en ufak bir eserleri var mı? Ne satıyorlar? Hayal satıyorlar hayal. Bunlar hayal tüccarları AZ LAF ÇOK İŞ:
Ankara'ya yeni metro hatları, başkente yakışır 55 bin kişilik yeni stadyum, bir de millet bahçesi yapıyoruz. En büyük fuar alanını da yine Ankara'ya yapıyoruz. Az laf çok iş. Başkent feraset sahibidir, ince eler sık dokur, İnce'yi eler Erdoğan'ı seçer.