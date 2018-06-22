Haberler Gündem Haberleri Bunların ittifakının gizli ortağı HDP-PKK

Bunların ittifakının gizli ortağı HDP-PKK Yıldırım, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin kurduğu Millet İttifakı’nı eleştirerek, “Bu ittifakın dört resmi, bir gizli ortağı var. Gizli ortak HDP-PKK’dır” dedi