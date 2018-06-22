Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP doğuda ilçe başkanlarımızı telefonla tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maltepe mitinginden önemli açıklamalar;

BİZ YERLİ VE MİLLİ DİYORUZ, MUHALEFET BUNLARA NE GEREK VAR DİYOR

"Biz yerli ve milli diyoruz, muhalefet bunlara ne gerek var diyor. Ben elektrikli otomobillerden bahsediyorum ama bunların dünyadan haberi yok. Bunlar gelsin devletin memurlarına küfür etsin. Nasıl küfür ettiğini gördünüz mü Bay Muharrem'in? Senin genel başkanın da öyle senin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Pazar günü bunların mumu sönecek. Ama öncelikle çok çalışacağız."

"Bay Kemal 16 senede ne yaptı diyor. Biz sıraların üzerine kitap koyuyor muyuz? Bay Muharrem üniversite ücretsiz olacak diyor, senin dünyadan haberin yok. Üniversite harçlarını kaldırdık, onların mirasıydı bu harç. Öğrencilerimize burslar veriyoruz. Nereden nereye. Bunların derdi bu değil. Biz şu ana kadar 280 bin derslik açtık. Bay Kemal ne kadar öğretmen varsa atayacağım diyor. Dürüst ol, yalan söyleme, ihtiyacın kadar atarsın. Ama bunların işleri yalan. Bay Muharrem dershanesindeki öğretmenlerin SSK primini ödememiş. Böyle bir adamdan cumhurbaşkanı olur mu? Bay Kemal, Bay Muharrem'e pazar gününden sonra 'Git Muharrem' diyecek. Başından kovmak için aday yaptı."

"BİZ IMF'YE BORCUMUZU SIFIRLADIK, ÇALIŞIP SIFIRLADIK"

"Dünyanın ilk 3'ü içerisine giren bir havalimanı inşa ettik. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ile birlikte açacağız inşallah. Samandıra'da askeri havaalanının yerine şehir hastanesi yapıyoruz. Bunun da talimatlarını verdik. İstanbul böylece 2 tane şehir hastanesine sahip olacak. Biz yaparız, onlar laf üretir. Bizde icraat var, onlar da laf var. İlaçları nasıl alıyorduk hatırlayın. Milletimiz ilaç bulamıyordu. Şimdi böyle bir şey var mı? Şimdi iniyorsun eczaneye alıyorsun ilacını. Adaylardan bir bayan çıkmış, şehir hastanesine ne gerek var diyor, parayı üretemezsen ödeyemezsin, ama biz ürettik. Biz IMF borcumuzu bile sıfırladık. Ey Bay Muharrem, bu paralar durup dururken kazanılmadı. Çalıştık biz çalıştık."

"CHP'NİN ADAYI EDİRNE'DEKİ ŞAHSI ZİYARET EDİP OY TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR"

"CHP'nin adayı ilk iş Edirne'deki şahsı ziyaret ediyor. Onlardan da oy koparabilir miyim hesabında. Bunlar terör örgütleri ile beraber Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürümediler mi? Kardeşlerim pazar günü bunları sandığa gömecek miyiz? Bir tanesi de çıkmış diyor ki TİKA ve AFAD'ı satacağım diyor. Daha da ileri gitti, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da satacağım diyor. Bunlar zavallı ya. TİKA, bizim dünyadaki yatırımlarımızı organize eden iftiharımızdır. Bunları satacakmış. Biz bir şey yapıyoruz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız, hedefimiz bu. Atatürk sağ olsa önce bunları mezara gömer, çünkü bunlar yalancı, dürüst değil ama AK Parti ne aldatan ne de aldanan olur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP Doğu'da ilçe başkanlarımızı telefonla tehdit ediyor"

"HDP DOĞUDA İLÇE BAŞKANLARIMIZI TELEFONLA TEHDİT EDİYOR"

"Terörle mücadeleye devam ediyoruz kardeşlerim. Kandil'de ikinci operasyonda lider kadrolar toplantı halindeyken uçaklarımız orayı vurdu, 35 teröristi etkisiz hale getirdik, göbeğimizi kendimiz kestik. Zırhlı taşıyıcılarımız Münbiç'e girdi, Türkiye'deki Arap kardeşlerimiz oraya yerleşmeye başlayacak. Biz ensarız, onlar muhacir, biz ensarın ne olduğunu biliriz. Ama Bay Muharrem ve diğerleri bilmez. HDP doğuda ilçe başkanlarımızı telefonla tehdit ediyor. Benim ilçe başkanlarımı tehdit etmekle bu iş olmaz. Bu adımı Suruç'ta attınız. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Suruç'ta PKK paçavrasını elinde tutan katil şu anda içerde. Pazar günü gereğini milletim yapacak buna inanıyorum. Sandığa kadar gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Gençler, fazla zamanımız yok 1 günümüz kaldı. Herkesi kucaklayacağız. Nefret ettirmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Maltepe'de önemli açıklamalarda bulundu