Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimi öncesi, TRT ekranlarında yeni hükümet sistemine ve gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

7 ilçeyi dolaştıktan sonra şimdi sizlerle birlikte ortak yayındayız.

Sizlerin sorularıyla, halkımızın merak ettiklerini cevaplayacağız ve pazar gününe hazırlanacağız.

Özellikle bu konu çok çok önemli, bu ziyaretlerin, bu gezilerin memleketlere gitmenin kazası olur. Ancak seçimin kazası olmaz. Partli partisiz bütün vatandaşlarımın bu demokratik haklarını muhakkak kullanması gerekmektedir.

Ben bütün vatandaşlarımızın sandığa gitmesini istiyorum.

Yurtdışı seçmeni- Benim aldığım rakamlara göre yurt dışında oy kullanım sayısı 2 milyonu aşmış. Oradaki bütün zorlamalara rağmen, yüzlerce kilometre yol gelerek oy kullandılar.

Onlara da şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

10 yılda dünya ekonomik kriz yaşandı, ancak Türkiye büyüdü. Sizi hangi yatırımlar heyecanlandırdı

Yatırımlar noktasında Türkiye neredeydi nereye geldi. Yatırımlarda eğitim öncelikli, sağlık 2. sırada. Biz geldiğimizde savunma 2. sıradaydı. biz savunmayı biraz geriye aldık. Biz o günden bugüne 580 bin öğretmen atamış.

Mesela ben kendi dönemimi hatırlıyorum, bizim sınıfımız 75 kişilikti. Anadolu'da bu durum 100'ü geçiyordu. Şimdi ben İstanbul'un ilçelerinde soruyorum çocuklara, bir tanesi diyor 15 bir tanesi 22. Bu önemli bir şey.

Bizim teksir kağıdıyla okuduğumuz dönemler oldu. Nedir teksir kağıdı, saman kağıdıyla yapılırdı. Üzerindeki mürekkep dağılırdı okunmazdı.

Biz geldik, çocukların kitaplarını masalarına koyduk. Kuşe kağıda.

Biz geldiğimizde üniversite öğrencilere 45 lira burs veriliyordu. Biz geldik 400'lere çıkardık.

Şimdi Bay Muharrem diyor, üniversiteler bedava olacak. Herhalde dersine iyi çalışmamış, çünkü üniversiteler zaten ücretsiz.

Yine bizim dönemlerimizde, 10 öğrenciden 1'i üniversiteye gidebiliyordu. Biz geldik artık bu durum 10'da 10.

Sağlıkta tabi çekilen çileler belli. Okmeydanı SSK'ya giderdim, tabi orada ne çileler çektiğimi bir ben bir Allah biliyor.

Doktor ilaç yazıyor size, tamamını alamıyorsunuz. Zaten her eczanede ilaç yok, hastanenin eczanesinden ilaç alabiliyıorsunuz. Şimdi biz her eczaneden ilaç veriyoruz. İsteyen istediği hastaneye gidiyor. Bay Kemal SSK'nın başındayken durum içler acısıydı.

Bir başka önemli husus, biz Türkiye'de ulaşım altyapısında devrim yaptık. Mesela Marmaray beni duygulandırıyor. Şu ana kadar 268 milyon kişi Marmaray'dan geçti.

Avrasya Tüneli'ni yaptık, oradan geçen araç sayısı 23 milyon.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 69 milyon araç geçti.

Bay Muhharrem sen bunları yıkacağına, bir takdir et. Fiyatı sana yüksek geliyorsa, Rahmetli Özal'ın yaptığı köprüden geç.

Gerek Yavuz Sultan Selim, gerek Marmaray, Gerek Avrasya Tüneli, bizim İstanbul'un trafik sorununu rahatlattı. Bu da bize gurur veriyor.