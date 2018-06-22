Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bu darbe girişimin adeta içindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden, iki yıla yakın bir süre geçmesine rağmen, muhalefet üzerinden 20 yıl geçmemiş, 50 yıl geçmemiş olmasına rağmen darbe girişimi hiç yaşanmamış gibi davranıyor. Bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünden geriye dönüp baktığınızda, 15 Temmuz darbe girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"CHP bir defa bu darbe girişiminin adeta içinde. O geceden daha önce, bir radyo programında 'bir darbe olsa tankların önüne önce ben çıkarım' diyen kişi Kılıçdaroğlu'dur.

O gece 23.17. Atatürk Havalimanı'na beyefendi iniyor. Atatürk Havalimanı'nda on binler var. Bu saatlerde ben de açıklamamı yapmışım. Açıklamamda ne diyorum? Bütün vatandaşlarımı meydanlara, caddelere davet ediyorum. Ben de geliyorum, diyorum. Binali Bey, o da bir taraftan Ankara'ya hareket etmiş, o da geliyor. Biz de Marmaris'ten Enerji Bakanı Berat Bey damadım, kızım, eşim, torunlarım oradan beraberce çıkıyoruz."

Son ana kadar pilota Ankara veya İstanbul'a gittiklerini söylemediklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Belli bir mesafeden sonra pilota söylüyoruz ve İstanbul'a biz de geliyoruz. İstanbul'a geldiğimizde üstümüzde F16'lar uçuyor. Halk büyük bir aşkla orada, heyecanla bekliyor. Bu arada 23.17'de havalimanına gelen beyefendi tanklarla anlaşıyorlar, tankların arasından otomobiliyle Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçiyor veya belediye başkanlığına gidiyor. Oradan süreci takip ediyor. Kahvesini yudumlarken, çayını içerken elimizde belgeler var. Senin zerre kadar teröre, darbeye karşı bir tavrın olsa, on binler orada dururken sen niye oradan ayrılıyorsun. Sen de gelseydin, o vatandaşların arasına karışsaydın. O vatandaşlarla beraber darbeye karşı yüreğini ortaya koysaydın. Ama onda o yürek yok ki. Korkağın teki bu. Hemen öbür tarafa geçiyor. Ne diyor? 'Bana haber vermedi ki' diyor. Ben sana özel davetiye mi çıkaracağım? Ben cumhurbaşkanı olarak milletin tamamına bu çağrıyı yapmışım. Milletimin tamamı oralarda ama enteresan olan bir şey var, Bağdat Caddesinden tanklar geçiyor ve tanklar alkışlanıyor. Bu da manidar. Bunun üzerinde düşünmek lazım. "

Erdoğan, o gece İstanbul'a 02.45'te geldiğini, orada Genelkurmay Başkanvekili atamasını Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yaptıklarını ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'a verdiklerini ifade etti.