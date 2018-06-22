Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik seçimler öncesi bir destek daha

İŞTE TGTV İCRA KURULU BAŞKANI AV. HAMZA AKBULUT'UN AÇIKLAMASINDAN BAŞLIKLAR

CUMHURBAŞKANI'MIZIN LİDERLİĞİNDE GÜÇLENDİK

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yurtta ve dünyada, barışın ve iyiliğin merkezi olduk. Mazlumun umudu, zalime karşı adaletin sesi olduk. Her türlü saldırılara, devlet – millet birliği ile karşı durduk. Birlikten güç elde ettik. Birlik ve beraberliğimizi koruduk, kardeşliğimizi güçlendirdik. Bugün, devlet milletine hizmet ediyor, halkımız, ülkesiyle gurur duyuyor. Şimdi daha güçlüyüz.

15 TEMMUZ GECESİ OLDUĞU GİBİ İHANET ÇETELERİNİ BERTARAF ETTİK

Ekonomi, terör ve 15 Temmuz gecesi olduğu gibi ihanet çeteleri üzerinden yapılan saldırıları bertaraf ettik. Tarih tekerrür etse de, bu defa sinsi güçler, millet düşmanları hüsrana uğradılar. Sultan Abdülaziz'i katledenler, Recep Tayyip Erdoğan'a el uzatamadılar. Ülkemizi ve idarecilerimizi teslim etmedik. Aydınlık geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz.

Şimdi, millet olarak bir kararın arifesindeyiz. 15 yıl önce diktiğimiz fidan, artık meyve vermiştir. Emekle, fedakarlıkla, can pahasına büyüttüğümüz ülkemizin, yönetimi için 24 Haziran' karar vereceğiz.

Ülkemizin yönetimini, milletin kazanımlarından rahatsız olanlara, bu kadarı tamam diyenlere değil, işin ehli olanlara, milletine bağlı, milli ve yerli olanlara vermeliyiz.

ERDOĞAN'IN ÖNDERLİĞİNDE BU ÜLKE ZARAR GÖRMEDİ

Cumhurbaşkanımız ve O'nun öncülük ettiği siyasetten bu ülke zarar görmedi, aksine kazandı. Hep beraber kazandık. İhanet görmedik. Eza ve cefa görmedik.

Yeni hükümet sisteminin hayat bulması için, 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanımızı güçlü meclisle göreve getirmeliyiz. Barış ve iyiliğin yayılmasından endişe edenler, Türkiye üzerinde her türlü oyunu oynamaktadırlar. Uluslararası şer güçler, Türkiye'nin Suriyeleşmesini ve ülkemizi 3.dünya ülkeleri seviyesine indirmeyi istemektedirler.

BARIŞ VE HUZURUN NİMETİNİ BİLELİM

Aziz Milletimiz,

Allah'ın lütfettiği barış ve huzur nimetinin kıymetini bilmeliyiz. Ülkemizin belirsizliğe tahammülü yoktur. Yapılan yatırımların ve projelerin yarım kalma ihtimali dahi ülkemize ve bizlere çok ciddi maliyetler getirecektir. Yabancılar ve onlarla bağlantılı kaos çığırtkanlarına fırsat vermemeliyiz. Aklı selim ve sağduyumuzun bir gereği olarak, milli irademize sahip çıkmalıyız.

Bugünlerde, başta cumhurbaşkanımız hakkında olmak üzere, sıkça iftiralar ve algı operasyonları yapılmaktadır. Bu tuzaklara aldanmamalıyız, inanmamalıyız. Ülkemizin yakaladığı istikrarı sandıkta korumalıyız. Memleketimizin tekrar harabeye çevrilip, talan edilmesine müsaade etmemeliyiz.

Bu seçim, basiretin ve ferasetin seçimi olacaktır. Bu seçim, sadece Türkiye'nin seçimi değildir. Bu seçim, Suriyelilerin, Mısırlıların, Filistinlilerin, Doğu Türkistanlıların, Balkanların ve diğer dünya mazlumlarının da seçimidir.

CUMHURBAŞKANI'MIZIN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ SİYASETİ DESTEKLİYORUZ

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, milletimize hizmet eden, Cumhurbaşkanımızı ve öncülük ettiği siyaseti desteklemektedir. Ülkemizin ve İslam dünyasının geleceğe dair umutları artmıştır. Bu beklenti birilerini rahatsız etse de bu aziz millet, istikametini asla değiştirmeyecektir.

Aziz Milletimiz

Bugünler, parçalanarak, birbirimizle uğraşarak veya çekimser kalarak gücümüzü heba edeceğimiz günler değildir. Bugün, her zamankinden daha çok; el ele, omuz omuza vererek, çalışarak, istikrarımızı koruma günüdür. Biz, güçlü Türkiye için, tarihimizin bize yüklediği misyonun farkındayız. Çabalarımız büyük Türkiye içindir.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

Saygılarımızla,

Av.Hamza Akbulut

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı