DHKP-C sanığının PKK'ya desteği iddianamede

Gaziantep'te "terör örgütü DHKP-C propagandası yapmak" suçundan hakkında dava açılan M.K'nin, sosyal medyada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ve YPG'yi övücü, örgütün çukur eylemlerini destekleyici paylaşımlarda da bulunduğu belirlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.K. hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI

İddianamede, sanık M.K'nin, terör örgütü DHKP-C'nin legal alanlardan yararlanarak henüz deşifre olmamış örgüt mensuplarını kullanmak, sempatizan düzeydeki örgüt mensuplarının deneyim kazanarak illegal faaliyetlere aktarılmasını sağlamak ve örgütün direktifleri doğrultusunda propaganda faaliyetleriyle örgüt tabanını genişletmek amacıyla sosyal medyada örgüt propagandası yaptığının tespit edilmesiyle soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.

Sanık M.K'nin 7 Mayıs'ta gözaltına alındığı ve 14 Mayıs'ta çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilen iddianamede, sanığın paylaşımlarıyla terör örgütü DHKP-C'ye ilişkin operasyonları karaladığı, sol grupları devlete karşı direnmeye, halkı kin ve düşmanlığa sürüklemeye çalıştığı belirtildi.

Sanığın terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ve PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi övücü paylaşımları ve örgütün çukur eylemlerini destekleyici paylaşımlarına da yer verilen iddianamede, "Sanığın terör örgütü PKK/KCK'nın Güneydoğu'da yürüttüğü çukur eylemlerini desteklediği, güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği binanın bodrumunda bulunan terör örgütü üyelerini, sivil halkmış gibi göstererek, Türkiye Cumhuriyet devletini sivil halkı öldürüyormuş gibi göstermeye çalıştığı, bu şekilde algı oluşturarak halkın devlete olan güveninin zedelemek istediği ve halkın devlete karşı kışkırtıldığı yönünde paylaşımı kendi hesabında yaptığı tespit edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.