Giresun seçim sonuçları! 24 Haziran 2018 Giresun seçim sonucu ve oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimi için geri sayım başladı. YSK, daha önce yaptığı açıklamada seçimlerin 24 Haziran Pazar günü yapılacağını açıklamıştı. Hemen ardından partiler seçim hazırlıklarına başladı ve milletvekili aday listelerini de YSK'ya sundu. Şimdi ise tüm illerde milyonlarca kişi bu önemli anı bekliyor. Giresun seçim sonuçları sayfamız üzerinde en son oy oranlarını an be an takip edebileceksiniz. Giresun seçim sonucu en hızlı ve doğru bilgiler ile yine burada.

GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2018 seçim sonuçları hızlı ve en doğru bilgiler ile yine sabah.com.tr'de olacak. Seçim yasağının kalkmasının ardından an be an seçim sonucuna bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

24 Haziran'da yapılacak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, 8 Temmuz 2018'de ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan olunacak. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile TBMM genel seçimi birlikte yapılacak.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü olan 8 Temmuz 2018'de ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.