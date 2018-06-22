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Gümüşhane sonuçları! seçim sonucu ve oy oranları

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı ve Genel i için heyecan dorukta. () daha önce yaptığı açıklamada seçimlerin Pazar günü gerçekleşeceğini açıklamıştı. Bu tarih için artık geri sayım başladı. seçim sonuçları sayfamız üzerinden bu ilde yaşayan kişiler oy oranları görüntüleyebilecekler.Gümüşhane seçim sonucu en hızlı ve doğru bilgiler ile an be an sabah.com.tr’de.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 17:10
Gümüşhane seçim sonuçları! 24 Haziran 2018 Gümüşhane seçim sonucu ve oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Genel i için geri sayım başladı. , daha önce yaptığı açıklamada seçimlerin Pazar günü yapılacağını açıklamıştı. Hemen ardından partiler seçim hazırlıklarına başladı ve milletvekili aday listelerini de YSK'ya sundu. Şimdi ise tüm illerde milyonlarca kişi bu önemli anı bekliyor. Gümüşhane seçim sonuçları sayfamız üzerinde en son oy oranlarını an be an takip edebileceksiniz. Gümüşhane seçim sonucu en hızlı ve doğru bilgiler ile yine burada.

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2018 seçim sonuçları hızlı ve en doğru bilgiler ile yine sabah.com.tr'de olacak. Seçim yasağının kalkmasının ardından an be an seçim sonucuna bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

24 Haziran'da yapılacak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, 8 Temmuz 2018'de ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde 'de yayımlanarak ilan olunacak. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile genel seçimi birlikte yapılacak.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü olan 8 Temmuz 2018'de ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

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