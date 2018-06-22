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! 24 Haziran 2018 seçim sonucu ve oy oranları

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı ve i için heyecan dorukta. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) daha önce yaptığı açıklamada seçimlerin 24 Haziran Pazar günü gerçekleşeceğini açıklamıştı. Bu tarih için artık geri sayım başladı. Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra, seçim sonuçlarını en hızlı ve güvenilir şekilde takip etmek isteyecek. Bu ilde yaşayan kişiler, 2018 nı sayfamız üzerinden görüntüleyebilecek. seçim sonucu en hızlı ve doğru bilgiler ile an be an sabah.com.tr’de.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 16:48
İstanbul seçim sonuçları! 24 Haziran 2018 İstanbul seçim sonucu ve oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve i için geri sayım başladı. YSK, daha önce yaptığı açıklamada seçimlerin 24 Haziran Pazar günü yapılacağını açıklamıştı. Hemen ardından partiler seçim hazırlıklarına başladı ve milletvekili aday listelerini de YSK'ya sundu. Şimdi ise tüm illerde milyonlarca kişi bu önemli anı bekliyor. sayfamız üzerinde en son oy oranlarını an be an takip edebileceksiniz. seçim sonucu en hızlı ve doğru bilgiler ile yine burada.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2018 seçim sonuçları hızlı ve en doğru bilgiler ile yine sabah.com.tr'de olacak. Seçim yasağının kalkmasının ardından an be an seçim sonucuna bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

24 Haziran'da yapılacak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, 8 Temmuz 2018'de ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan olunacak. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile TBMM genel seçimi birlikte yapılacak.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü olan 8 Temmuz 2018'de ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

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İstanbul seçim sonuçları! 24 Haziran 2018 İstanbul seçim sonucu ve oy oranları
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