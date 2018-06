Kandil’de üst düzey 35 teröristi bitirdik

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Gaziantep mitinglerinde yüzbinlere seslendi. Kandil'de 35 üst düzey PKK 'lının öldürüldüğünü açıklayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:"Kahramanmaraş sizleri gönülden selamlıyorum 9 yıl önce burada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de yad ediyorum. Şimdi birileri çıkacak, bu alana, bu muhteşem topluluğa photoshop diyecek, montaj iftirası atacak. Kahramanmaraş'ın şu heyecanını görmezden gelecekler. Kahramanmaraş burada montaj var mı? Medya kaydını iyi al, bu meydanda aşk var aşk.Bazı sahtekâr medya grupları, şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır.Muharrem 'Kandil'e bunlar gidemez' dedi. Kandil'i vurduk 20 uçakla. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve 35 önemli ismi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika'dan gelecek telefonları beklemiyoruz.Çıkmış birileri 'üretim durdu' diyor. Birileri 'çok işsizlik var' diyor. Ya Gaziantep işçi arıyor. OSB bölgesinde 15 Temmuz'dan bu yana 4.5 katrilyon liralık yatırımla 150 fabrika hizmete girdi. Ey Muharrem, Ey Kemal siz nerede geziyorsunuz ya.Suriyelilere ilk sahip çıkan yerlerin başında Gaziantep geliyordu. Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Menbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde oralara çok daha fazla sayıda Suriyelilerin döneceğini biliyorum. Menbiç'i temizliyoruz. Şu ana kadar 200 bin Suriyeli evlerine döndü. Seçimin hemen ardından misafirlerimizin tamamının evlerine dönmesini sağlamayı hedefliyoruz.Suriye'nin istikrarı, Türkiye 'nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye'yi paramparça edecekler. Bununla kalmayacak, sınırlarımız boyunca kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli huzursuz edecekler. Buna asla izin vermeyeceğiz.Bir dershaneyi işletemeyene Türkiye verilir mi? Her şey ortada. Hele hele son günlerde sosyal medyaya çıkan bazı, edebim müsaade etmez şeyler var ki bu insanlara Türkiye teslim edilir mi? Bunlarda edep, adap böyle bir şey de yok. Bunlara biz Türkiye'yi nasıl teslim ederiz? Onun için ben CHP 'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Her şeyden önce Türkiye'nin yönetimini biz ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız. AK Parti 'nin kurulduğu ve seçime ilk girdiği 2002 yılından bu yana Erdoğan'a olan sevgisini her sandıkta ortaya koyan Kahramanmaraşlılar dün de bu sevgi ve bağlılığı bir kez daha haykırdı. Müftülük Meydanı mahşeri bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. On binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, bu nedenle Kahramanmaraşlılara teşekkür etti. Vatandaşlar da bölgeye yapılan yatırımlardan memnuniyetlirin dile getirdi.