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MEB açıkladı! kalan öğrencilere müjde!

Bakanı , ortaöğretim kurumlarında kalan 9 bin 77 öğrencinin, bu yıla mahsus mezun edildiğini bildirdi. MEB bu sene ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan öğrencilere büyük bir müjde verdi. 1 sene daha oğraöğretime devam etmek zorunda kalan öğrenciler bir defaya mahsus liseye geçiş yapabilecekler.. 9 bin öğrenci MEB'in bu uygulamasından yararlanacak.. İşte Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın açıklamaları ve merak edilenler...

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 20:20 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 20:29
MEB açıkladı! Devamsızlıktan kalan öğrencilere müjde!
Bakanı ,ortaöğretim kurumlarında bütün derslerinde başarılı olup da kalan 9 bin 77 öğrencinin, bu yıla mahsus mezun edildiğini bildirdi.

Bakan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan son sınıf öğrencilerinin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden derslerinde başarılı olmalarına rağmen kendilerine mevzuatla verilen devamsızlık süresini aşan öğrencilerin başarısız sayıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ancak bu yıla özgü olmak üzere bütün derslerinden başarılı olup da devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrencilerimizin diğer öğrenciler gibi, yani devamlı öğrenciler gibi değerlendirmeye tutarak herhangi bir hak kaybına yol açmamalarını sağlamak üzere gereken onayı verdik. Bu öğrencilerimizin sayısı 9 bin 77'dir, 9 bin 77 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş durumdadır. Kendileri ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
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MEB açıkladı! Devamsızlıktan kalan öğrencilere müjde!
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