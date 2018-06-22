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: ’nin oy oranı 2018 anketi ile yayınlandı! İşte seçime 2 gün kala son anketler

Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir tarihi öneme sahip olan 24 Haziran lerine bir gün kaldı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği seçimler için seçim anketleri gelmeye devam ediyor. Seçimlerde destekledikleri partilerin oy oranlarını merak eden vatandaşlarımız için tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Anket şirketlerinin aylar öncesinden başladıkları ve kamuoyunun nabzını tuttukları seçim anketleri toplamında sonuçlar çok farklı değil. Her ne göre 'na karşı yarışı önde götürüyor. Adil Gür araştırma şirketi daha önce yapmış oldukları seçim anketlerine dayanarak, seçim sonuçlarının değişmeyeceğini ve 'nin seçimlerde ilk turda birinci çıkacağını belirtti. Diğer anket şirketlerinin de yapmış oldukları sonuçlara göre seçimlerde Cumhur İttifakı Millet İttifakı'na karşı ipi göğüslemiş durumda. Peki AK Parti'nin oy oranı ne kadar? Cumhur İttifakı ne kadar oya sahip? 24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 22.6.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 10:14
Son dakika: Ak Parti’nin oy oranı 2018 seçim anketi ile yayınlandı! İşte seçime 2 gün kala son anketler

Türkiye'de yapılacak olan ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği tarihi lere bir gün kala partilerin son anket sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Pazar günü yapılacak olan ve Türkiye için tarihi öneme sahip seçimler için gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. MHP ve 'nin adı altında gireceği seçimler için son gelişmeler devam ediyor. Cumhur İttifakına karşı diğer partilerin adı altında gireceği seçimlerde, Cumhur İttifakı son seçim anketlerinde yarışı açık ara önde götürüyor. İşte tüm detaylar.

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Son dakika: Ak Parti’nin oy oranı 2018 seçim anketi ile yayınlandı! İşte seçime 2 gün kala son anketler
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