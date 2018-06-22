Son dakika: Ak Parti’nin oy oranı 2018 seçim anketi ile yayınlandı! İşte seçime 2 gün kala son anketler

Türkiye'de yapılacak olan ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği tarihi seçimlere bir gün kala partilerin son anket sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Pazar günü yapılacak olan ve Türkiye için tarihi öneme sahip seçimler için son dakika gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. MHP ve AK Parti'nin Cumhur İttifakı adı altında gireceği seçimler için son gelişmeler devam ediyor. Cumhur İttifakına karşı diğer partilerin Millet İttifakı adı altında gireceği seçimlerde, Cumhur İttifakı son seçim anketlerinde yarışı açık ara önde götürüyor. İşte tüm detaylar.