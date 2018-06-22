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Son dakika: PM üyesine 'dan tutuklama

Son dakika haberi... 'in Menemen ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalanan ve terör örgütü üyeliğinden arandığı belirlenen Arife Çınar tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 10:43
Son dakika: HDP PM üyesine PKK'dan tutuklama

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde bulunan Arife Çınar'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü / üyesi olduğu iddiasıyla arandığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen Çınar'ın, buradaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.

Daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çınar, "örgüt üyesi olma ve örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

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Son dakika: HDP PM üyesine PKK'dan tutuklama
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