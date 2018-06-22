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ndan gelen oy çuvalları tasnif edildi

'da yapılacak ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 60 ülkedeki 123 temsilcilikten getirilen oyların bulunduğu çuvallar tasnif edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 17:00
Yurt dışından gelen oy çuvalları tasnif edildi

'da yapılacak ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 60 ülkedeki 123 temsilcilikten getirilen oy çuvalları bulunduğu çuvalların tasnif edilme işlemi sona erdi.

'ye getirilen ve Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde kilit altına alınan oyların bulunduğu çuvallar, sabah saatlerinde siyasi parti ve Yüksek temsilcileri nezaretinde yapılan çalışmayla tasnif edilmeye başlandı.

Temsilciler tarafından oyların bulunduğu turuncu çuvallar açıldı. Çuvalların içindeki mühürlü oy torbaları, şeffaf sandıklara konuldu. Yapılan çalışmanın ardından şeffaf sandıklar yeniden mühürlenerek özel depoya kilitlendi.

Öte yandan tasnif çalışmaları sırasında polis ekiplerince salonun kapısında güvenlik önlemi alındı.

Buradaki oylar, 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17.00'den sonra Türkiye'de oylama tamamlandığında diğer sandıklarla birlikte açılacak, sayım ve dökümleri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Oy kullanırken bunlara dikkat edin

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Yurt dışından gelen oy çuvalları tasnif edildi
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