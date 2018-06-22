Zaman gazetesi için dua istemişler

İzmir 'de FETÖ mensuplarına yönelik operasyonlardan örgüte ait kurumların etkilenmemesi için taktiklerin yer aldığı ByLock yazışmalarında, kapatılan Zaman gazetesinin abone kaybının, örgüt elebaşı Fetullah Gülen 'i üzdüğü, gazete için "fiili ve kavli dua" istendiği mesajlar dikkati çekti. ByLock içeriklerinden: "Arkadaşlar gazete abonesinin düşmesi hocamızı çok üzmüş. Hocamız ben 'Size böyle mi yapalım demiştim' diye sitem etmiş. Fiili ve kavli dua edelim"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik Torbalı ilçesindeki esnaf yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ş'nin ev ve iş yerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlının kullandığı telefondaki ByLock mesajlarında, OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Zaman gazetesi ve Şifa Üniversitesi Hastanesi ile ilgili yaşanan süreçlere ilişkin çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

Acil olarak ilgilenilmesi ve tirajlarının yükseltilmesi için çağrıda bulunulan FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesiyle ilgili "fiili ve kavli duaların" istendiği mesajlarda, örgütün daha fazla himmet beklentisi de yineleniyor.

"DURUM DEMEK Kİ ÇOK VAHİM"

Tirajın hızla düşmesi üzerine örgüt üyelerine gönderilen "Bir daha ZAMAN" başlıklı mesajda, şu ifadelere yer veriliyor:

"Arkadaşlar, gazeteyle alakalı... 'Acil' koduyla çok sayıda merkezden mesaj geliyor. Durum demek ki çok vahim. Herkes ekibiyle günlük görüşmeler yapsa. Büyüğümüzün (Fetullah Gülen) gazetemiz hakkındaki tavsiye ve teşviklerini gündem yapsak. Karşı tarafın bu konudaki sevincini hüzne nasıl çevirebileceğimizi istişare etsek. Zaman gazetesinin tirajının ehemmiyetini abi ve ablalara anlatsak. Basının dilimiz olduğundan bahsetsek. Büyüğümüzü üzmemek ve sevindirmek üzerinde dursak."

Örgüt elebaşının üzüntüsünün dile getirildiği "Gazete için özel dua edelim ve ettirelim" başlıklı mesajda ise "Arkadaşlar gazete abonesinin düşmesi hocamızı çok üzmüş. Hocamız ben 'Size böyle mi yapalım demiştim' diye sitem etmiş. Fiili ve kavli dua edelim." şeklindeki ifadeler dikkati çekti.

"MAAŞINI ALAMAYAN AYRILIYOR"

Zanlı M.Ş'nin bir örgüt üyesine 2016 yılında attığı mesajda ise kapatılan Şifa Hastanesi ile ilgili yardım talepleri bulunuyor.

Hastaneye destek için check-up kampanyası başlatıldığı bildirilen mesajda, "Kurumlarımızla ilgili süreçte hastanemizde sıkıntı yaşanmaktadır. Bazı mülklerimizi de satamıyoruz, üzerinde şerh var. Sizlerin şu anda desteklerinize ihtiyacımız var. İl ve ilçelerdeki tüm insanımızı check-upa bekliyoruz. 29 Şubat 2016 tarihine kadar geçerli bir check up kampanyasıdır. İnsanların kendi sağlıkları adına değerlendirebilecekleri bir imkan olarak sunulabilir. Kampanya kapsamında check up çok makul bir bedele sağlanıyor. 790, 250,1080, 500,1950, 1000 TL." ifadeleri yer aldı.

M.Ş'nin "Şifa için... Himmet bekliyoruz" başlığıyla yolladığı, "Değerli arkadaşlar, ekipleri toplu bir şekilde götürelim, gerçekten durum çok kötü. Allah rızası için bir hareketlilik bekliyoruz. Şubat sonu itibariyle kayıtlar bitecek ancak son ana bırakmamız, Şifa Üniversitesi, öğrenci ve hocalarını tehlikeye atıyor. Çünkü maaşını alamayan ayrılıyor. Hocalar ayrılınca öğrenciler de ayrılıyor." mesajı da yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Örgüte yönelik operasyonlar sonrası tedbire daha fazla önem verilmesi gerektiği ifadelerinin de tespit edildiği ByLock mesajlarında, FETÖ mensuplarının sadece "Kakao" ve "Eagle" üzerinden iletişime geçeceği, diğer programlardan yazılan mesajların takibe alındığı, çaldırıp kapatmaların dahi kayıt altına alındığı vurgulandı.