Anıtkabir’i bıraktılar Demirtaş’a koştular

Başbakan Binali Yıldırım
dün ilk olarak Turkcell'in Menderes ilçesindeki İzmir
Veri Merkezi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Yıldırım, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
'nin HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
'ı ziyaret etmesini eleştirdi. Yıldırım, "Eskiden Cumhuriyetin partisinin milletvekili adayları Anıtkabir'e giderdi. Şimdiki Cumhurbaşkanı adayı nereye gitti. Selahattin Demirtaş'ın yanına gitti. Cumhuriyet'in partisine yakışmaz" dedi. MAZLUMLARIN YANINDAYIZ
Ardından Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şenliği'ne katılan Yıldırım, şu mesajları verdi:
Türkiye asırlar boyunca yaptığı gibi, hep adaletin, hakkın yanında yer aldı. Sultan Alparslan 1071'de hangi düşüncelerle Anadolu'ya yürüdüyse biz de aynı duygularla yolumuza devam ediyoruz. Sultan Fatih İstanbul'u hangi hissiyatla fethettiyse, biz de aynı hissiyatla geleceğimize yürüyoruz. Ecdadımız İstiklal Mücadelesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde nasıl zafere ulaştırdıysa biz de aynı kararlılıkla geleceğe yürüyoruz.
Bizim ecdadımız arkasında harabeler bırakmadı. Medreseler, köprüler, camiler, külliyeler bıraktı, insanlık bıraktı. Bizim ecdadımız tarihi kanla değil, mürekkeple yazılmış bir medeniyet bıraktı. Biz bugün barışa, huzura, birliğe hasret çekenlerin hayırla yâd ettiği bir medeniyetin evlatlarıyız. Milletimiz adım adım tarihteki şanlı yerine geri dönüyor. Türkiye Cumhuriyeti bugün bölgenin en güçlü en istikrarlı ülkesidir elhamdülillah. Bölgemizdeki ve bütün dünyadaki mazlumların umudu haline geldik. Ülkeleri ellerinden alınan Filistinlilerin yanında biz varız, memleketlerinden sürülen Suriyelilerin yanında biz varız, Iraklıların yanında biz varız. Biz herkesin yanında oluruz ama ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan FETÖ'cülerin, bölücülerin, PKK'nın, DEAŞ'ın korkulu rüyası oluruz.
Başbakan daha sonra Aydın
Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda ve İzmir Ayrancılar Kapalı Pazar Yeri'nde halka hitap etti. İMAR BARIŞI KAYDI YAPTI
İzmir'de
temaslarda bulunan Başbakan Yıldırım, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde okuma yazma kursuna katılanlarla buluştu, ardından Menderes ilçesine geçti. Yıldırım, ardından belediyede İmar Barışı için oluşturulan birime geçti. İmar Barışı işlemleri için gelen Adem Yeşilyayla ile sohbet eden Yıldırım, Yeşilyayla'nın İmar Barışı kaydını gerçekleştirdi. KEŞKEK İKRAM ETTİ
Omzuna
Yörük poşusu asan Başbakan Binali Yıldırım, şenlik alanına girerken kendisi için hazırlanan ata binerek, vatandaşları selamladı. Başbakan alanda kurulan Yörük çadırını da ziyaret etti. Başbakan'a çadırda geleneksel keşke, pilav ve kavurma ikram edildi.