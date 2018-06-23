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kullanan direksiyona geçince...

’da ticari taksi sürücüsü diye tabir edilen maddenin etkisiyle kendinden geçerek direksiyon başında sızdı. Çevredeki vatandaşlar bonzainin etkisiyle sızan sürücüyü kendine getirmek için dakikalarca uğraştı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 21:50 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 22:06
Bonzai kullanan taksici direksiyona geçince...

Olay, akşam saatlerinde 'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TBH 24 plakalı otomobil ile ticari lik yapan kimliği belirsiz sürücü, diye tabir edilen madde kullandı.

KALDIRIMA ÇARPTI

nin etkisiyle taksi sürücüsü yolda hareket halindeyken bir süre sonra kendinden geçerek direksiyon başında sızdı. Trafikte ilerleyen sürücü kaldırıma yavaş bir şekilde çarparak durdu.

VATANDAŞLAR AYILTAMADI

Durumu gören çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım etmek için geldiklerinde gördükleri karşısında şoka uğradı. Vatandaşlar kendinden geçen sürücüyü ayıltmak için dakikalarca uğraştı. Çalışmalarında başarılı olamayan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü kendine getirerek polis merkezine götürdü.

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Bonzai kullanan taksici direksiyona geçince...
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