Bonzai kullanan taksici direksiyona geçince...

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TBH 24 plakalı otomobil ile ticari taksicilik yapan kimliği belirsiz sürücü, bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandı.

KALDIRIMA ÇARPTI

Uyuşturucu maddenin etkisiyle taksi sürücüsü yolda hareket halindeyken bir süre sonra kendinden geçerek direksiyon başında sızdı. Trafikte ilerleyen sürücü kaldırıma yavaş bir şekilde çarparak durdu.

VATANDAŞLAR AYILTAMADI

Durumu gören çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım etmek için geldiklerinde gördükleri karşısında şoka uğradı. Vatandaşlar kendinden geçen sürücüyü ayıltmak için dakikalarca uğraştı. Çalışmalarında başarılı olamayan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü kendine getirerek polis merkezine götürdü.