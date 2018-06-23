CHP darbe girişiminin adeta içindedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TRT1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında Fahrettin Altun ve Leyla Köselerli'nin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: Seçimin
kazası olmaz. Vatandaşlarıma, partili partisiz fark etmez, demokratik hakkını muhakkak kullanması gereğini hatırlatmak istiyorum.
Pazartesi Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak. Zaten bugünden o yabancı birçok köşeler filan hatta kredi kuruluşları vesaire onlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar. Bu gösteriyor ki onlar da yaptırmış oldukları kamuoyu araştırmalarında artık Türkiye'de durum, onların planladığı veya bekledikleri gibi değil tam tersine gidiyor.
Benim milletimin pazar günü (yarın) bunlara (muhalefet) anlayacakları dilden bir demokratik ders vermesi lazım.
(15 Temmuz) CHP bir defa bu darbe girişiminin adeta içindedir. Ana muhalefet partisinin gerek adayının, gerekse genel başkanının kesinlikle darbeyle mücadele diye bir derdi yok.
Darbenin faili FETÖ
, bugün Batmaz'la ilgili bazı belgeler çıktı ortaya. Onlar hemen meydana dökülecek. Bunu söylemiş olayım. Bu Kemal Batmaz'la ilgili belgeyle birlikte de bunlar ciddi manada köşeye sıkışmış olacaklar.
(İstanbul Yeni Havalimanında) 100 bin kişi çalışacak. Bu Batı'yı çıldırtıyor, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor' diye. Daha çok çıldıracaklar.